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Pazar yerlerine dadanan hırsızlar yakalandı

Fatih’de semt pazarlarında vatandaşların çantalarından cüzdan ve telefonlarını çalan Cezayir uyruklu 2 kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 15:33:24 -
Pazar yerlerine dadanan hırsızlar yakalandı

Fatih’de semt pazarlarında vatandaşların çantalarından cüzdan ve telefonlarını çalan Cezayir uyruklu 2 kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı.


Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son günlerde semt pazarlarındaki hırsızlık olaylarının artması üzerine geniş çaplı takip başlattı. Özellikle yerleşik yabancıların yoğunlukla yaşadığı mahallelerdeki semt pazarlarından Haseki Sultan Mahallesi’nde kurulan pazar yerinde önceki gün yaya olarak devriye atan polis ekipleri, alışveriş yapmamasına rağmen tezgahlar arasında dolaşarak alışveriş yapan kişileri takip edip gözetleyen 2 şüphelinin peşine takıldı. Takibe alınan iki şüpheli, peşlerinde polis olduğunu fark edince hızla pazar yerinden çıkarak kaçmaya başladı. Kaçan şüphelilerin peşinden giden emniyet ekipleri, Cezayir uyruklu oldukları öğrenilen Yusuf B. (27) ve Davud B.’yi (30) pazar çıkışında yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alındıktan sonra karakola götürülen yabancı uyruklu 2 şüphelinin aynı gün pazar içinde Suriye uyruklu Betül H. isimli kadının kol çantasından cep telefonunu çalmaya çalıştıkları, ancak o sırada kendilerini fark eden kadının eşi Bassam H.’nin karşı koyması üzerine kadınla adamı döverek olay yerinden kaçtıkları ortaya çıktı. Yapılan GBT sorgulamalarında şüphelilerden Yusuf B.’nin “tutuklu ve hükümlünün kaçması” ile “bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık” suçlarından olmak üzere 2 aranma kaydı olduğu ortaya çıktı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen her iki şüpheli, “yağma” ve “gasp” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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