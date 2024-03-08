Pazar yerinde drift yapan magandaya dudak uçuklatan ceza!
Kırıkkale'de kapalı pazar yerinde drift yapan sürücüye 64 bin 540 lira ceza uygulandı.
Kırıkkale'de kapalı pazar yerinde drift yapan sürücüye 64 bin 540 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Fabrikalar Mahallesi'nde cumartesi günleri kurulan kapalı pazar yerinde drift yapan araç olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Pazar alanında drift yaptığı belirlenen sürücüye 64 bin 540 lira idari para cezası verildi.
Otoparka çekilen otomobil, 2 ay trafikten men edildi.
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