Pazar günü Türkiye'yi sallamıştı! İşte yeni Kurtlar Vadisi dizisi: Teşkilat

Pazar akşamlarının yeni fenomen dizisinin Teşkilat olduğu artık çok net. Zaten ilk bölüm reytinglerinin iki haneli rakamlarda gelmesi, sosyal medyada yüzbinlerce mesaj paylaşılması, izleyicilerin çok olumlu yorumlar yapması gibi detaylara bakılır ise de uzun süre ekranda bu başarısını sürdürebilecek bir yapım konumunda.

Teşkilat dizisinde her şeyden önce hikayenin hiç bitmeyeceği izlenimi var. Çünkü bulunduğumuz bölgede bugüne kadar yazılmayan, bilinmeyen birçok olayın yaşandığı herkesin kabulü… İşte bu bilenmeyen ve yazılmayan hikayelerin belki de bazıları Teşkilat dizisinde farklı kurgu ile sunulacak. Bunun izleri de görülüyor.

Milliyet Cadde yazarlarından Sina Koloğlu’na göre Teşkilat dizisinin konsepti, Kurtlar Vadisi’nin ilk dönemine benziyor. Koloğlu, köşe yazısında şu değerlendirmesi ile dikkat çekti: “Orta Doğu coğrafyasının istihbarat dizisini çekmek için elinde yaşanmış en zengin malzemesi olan ülkelerin başında gelir Türkiye. Bunu bir diziye dökecek güçlü bir sektörü de var. ‘Kurtlar Vadisi’ (Özellikle ilk bölümleri) en çarpıcı örnek olarak bir kenara yazıldı.”

Teşkilat dizisinin reyting sorunu yaşamayacağını düşünen yazar, Uyanış Büyük Selçuklu’yu izleyenlerin bu yapımı da büyük bir heyecanla takip edeceğini ifade etti.

Aksiyon noktasında dizi için, “Aksiyon sahneleri idare eder. SİHA’ların motorunu üreten mühendisleri taşıyan otobüse saldırı sahnesi etkileyiciydi” diye yazan Sina Koloğlu, bu sahnenin Ankara’daki terör saldırılarını hatırlattığını da vurguladı.

Kahramanlık hikayesi olarak başarılı bir yapım olan Teşkilat’ta izleyiciler, “vatan için feda edilmesi” gibi güçlü bir cümle etrafında birleşiyor… Yani buradaki karakterlerin yerinde ülkesini seven kim olsa, aynı şeyi yapar mantığı da var. Bu da izleyicilerin kendilerini karakterlerle örtüştürmesini sağlayacak önemli bir detay.

Sina Koloğlu’nun şu yorumu ise Teşkilat dizisinin gelecek bölümlerinin daha da çok ilgi çekebileceğine işaret ediyor:

“Bu topraklar her gün her an yazılanların ötesinde gerçekleri yaşıyor. Daha zengin ve derin olabilirdi. Hikayenin kendi içeriği, ikinci bölümden itibaren bu boşluğu doldurur diye bekliyorum.”

TRT1’in yeni dizisi Teşkilat, 2. bölümü ile 14 Mart Pazar günü saat 20.00’da ekrandaki yerini alacak.