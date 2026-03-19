Güvenli limanda çarşı karıştı: Altında günlük kayıp yüzde 6'yı, gümüşte yüzde 12'yi aştı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD Merkez Bankanının (Fed) ‘tek faiz indirimi’ sinyali ve Jerome Powell’ın şahin açıklamaları dünya piyasalarında deprem etkisine neden oldu. Faiz indirimi umutlarının zayıflamasıyla birlikte altın ve gümüş fiyatları rekor seviyelerinden hızla çakılırken, altındaki günlük kayıp bir günde yüzde 6’yı gümüşte ise yüzde 12’yi geçti.

Küresel piyasalarda altın ve gümüş fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını sabit tutma kararı ve sıkı para politikası sinyallerinin ardından çakıldı. Altının onsu bugün rekor düşüş kaydederek gün içinde 4 bin 503 dolara kadar geriledi. Gram altın da değer kaybederek 6 bin 416 TL’ye kadar düştü.

ABD ve İsrail’in İran’a şubat ayı sonunda başlayan saldırılarıyla birlikte "güvenli liman" arayışındaki yatırımcıların dolara yönelmesi, değerli metaller üzerindeki baskıyı artırdı. Altının dünya piyasalarında dolar cinsinden işlem görmesi nedeniyle doların değer kazanması söz konusu metali diğer para birimleri cinsinden daha pahalı hale getirerek talebi düşürüyor.

YATIRIMCI KAN AĞLIYOR

 Altınla benzer bir grafik sergileyen gümüş fiyatları da bugün yaklaşık yüzde 12 değer kaybederek 65,52 dolara geriledi. Gümüşün de tıpkı altın gibi ocak sonunda gördüğü 121,65 dolarlık rekor seviyesinden her geçen gün daha da uzaklaşması dikkati çekiyor.

ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarının başladığı ilk gün altına hücum yaşanan Kapalıçarşı’da altının gramını 8 bin 500 liraya alan yatırımcılar ise kan ağlamaya başladı.

