Koronavirüs tedbirleri nedeniyle kademeli normalleşmede de hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Yurdumuzun dört bir yanındaki milyonlarca vatandaşımız ise Pazar günü yasakları ne zaman kalkıyor sorusunun cevabını arıyor.

Pazar günü sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı?

Pazar günü sokağa çıkma yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı milyonlarca vatandaş tarafından takip edilirken, Kabine Toplantısı'nın tarihinde değişikliğe gidildi. Önümüzdeki hafta yapılması beklenen toplantının erkene çekilerek bu hafta 10 Haziran perşembe günü gerçekleşeceği bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonların merak ettiği normalleşme için 21 Haziran'ı işaret göstermişti. Ancak hafta sonu uygulanan pazar günü sokağa çıkma yasağının biteceği tarih henüz belli olmadı. Tüm Türkiye Kabine Toplantısı ile alınan yeni kararları öğrenecek.

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-­05.00 saatlerinde; pazar günleri ise cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı bildirilmişti.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, NATO Liderler Zirvesi nedeniyle 10 Haziran Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Bu toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Pazar günü sokağa çıkma yasağının durumunun resmi açıklamalar ile netleşmesi ön görülüyor.