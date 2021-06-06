Pazar günü marketler açık mı? Pazar günü market çalışma saatleri

Marketlerin çalışma saatleri İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesine göre değişkenlik gösterdi. Buna göre marketler tam gün sokağa çıkma yasağının uygulanacağı pazar günü marketler kaçta açılacak, kaçta kapanacak?

Pazar günü marketler açık mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede marketlerle ilgili şöyle denildi:

"Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek."

Yani Cumartesi ve Pazar günü marketler 10.00 ile 17.00 arasında açık olacak.