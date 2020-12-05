Fırınlar kaça kadar açık? Koronavirüs salgını sebebiyle 1 Aralık Salı akşamından itibaren ülkemizde pek çok yeni tedbirler uygulanmaya başladı. Hafta içi 21.00-05.00 saatlerinde uygulanan yasak hafta sonu ise kesintisiz pazartesi sabah 05.00’e kadar sürüyor. Hal böyle olunca vatandaşlar Pazar günü markete, pazara, fırına gitmenin mümkün olup olmadığını araştırıyor. Peki, markete gitmek yasak mı?

Pazar günü marketler açık mı? | Markete gitmek yasak mı?

İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgede vatandaşların hafta sonu yürüme mesafesinde bulunan marketlere, bakkallara, fırınlara gidebileceğini duyurdu.

81 ilde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çevrim içi sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçları ile ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak için araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırına gidip gelebilecek.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

Lokanta ve restoran gibi iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.