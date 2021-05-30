Market çalışma saatleri araştırılıyor. Kademeli normalleşmede hafta içi ve hafta sonu marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son genelgeye göre 1 Haziran'a kadar kademeli normalleşme uygulanıyor. Normalleşme kapsamında Pazar günleri marketler açık mı?

Pazar günü marketler açık mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede marketlerle ilgili şöyle denildi:

"Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek."

Yani Cumartesi ve Pazar günü marketler 10.00 ile 17.00 arasında açık olacak.