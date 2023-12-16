Pazar günü hava nasıl olacak? Ortaya çıkan il il hava durumu tahminleri: Meteorolojik uyarı, İstanbul'da yağıştan sonra tahmin

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu yayınladı. Raporda 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarılar yapılırken, vatandaşlara yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı. İşte, 17 Aralık il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin geneli parcalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu güneydoğusu ve Güney Doğu Anadolu'nun güney kesimleri hariç yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Bursa'nın yüksekleri ile Ankara ve Sivas'ın kuzey ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; bu akşam ilk saatler Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli, gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yağmur, yükseklerinde yoğun kar olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının güney kıyıları ve Marmara'da önemli bir değişiklik olmayacağı, diğer yerlerde 6 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da kent genelinde yağmur ve rüzgar etkisini gösteriyor.

İstiklal Caddesi'nde yağış nedeniyle zor anlar yaşanırken Beşiktaş'ta sahilde balık tutanlar dikkat çekti.İstanbul Valisi Davut Gül dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile şu uyarıda bulunmuştu:"Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da rüzgarın, Cumartesi sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için meteorolojik uyarı yayınlanmıştır"İstanbul’da yer yer etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bakırköy'deki Florya caddesi göle döndü.İlerlemeye çalışan bir otomobil ile bir minibüs caddede mahsur kaldı. Bazı otomobil sürücüleri caddeden geçmekte zorlandı; bazı sürücüler ise yolunu değiştirdi. İSKİ ekipleri yağmur suyunu tahliye etme çalışması başlattı.

17 ARALIK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ