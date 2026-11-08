Gazeteci yazar Vehbi Korkutata, "Küresel piyasaların gözü İsrail'de. Pazar günü dünya, kan emici vampir olan Netanyahu'dan kurtuluyor. Haydi hayırlısı" dedi.

İşte Korkutata'nın o yazısı...

İşgalci İsrail, Gazze şehir merkezindeki belediye parkı yakınında, yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırları bombaladı...

Hiçbir ülke çadırda yaşayan insanlara bomba yağdırmaz. Zaten çadırlarda yaşam mücadelesi veren Gazze halkı, İsrail çadırlardaki insanları şehit etsin...

İnsanlık, İsrail'in vicdana gelmesini mi yoksa bütün Gazzelilerin ölmesini mi bekliyor...

Trump'ın Gazze katliamına verdiği desteğe ve İran'a karşı yürüttüğü savaşa ABD vatandaşları dur dedi. Trump, ABD'de Temsilciler Meclisi'nde ve Senato'da çoğunluğu kaybederek ağır bir yenilgi aldı.

Trump sözlerinde; "Amerika halkı benden bıkarsa, ben de İsrail'e gidip başbakan olurum. Çünkü İsrail halkının %99'u beni destekliyor" dedi...

Seçimlerde Trump ve Netanyahu kaybetti..!

Daha önceki yazımda Yeni Akit okuyucularına duyurdum ve seçimi kaybedecektir dedim ve olan oldu...

ABD ara seçimlerinde Trump hezimete uğradı.

İsrail'in dostu Trump, halktan büyük bir tokat yedi...

Trump, ABD'de artık "topal bir ördek gibi" halk tarafından konuşuluyor.

Trump'ın dostları kaybetti.

Trump'tan İsrail'e şok karar..!

4 milyar dolarlık yardım durduruluyor. ABD ara seçimlerinde Başkan Trump'ın partisi Cumhuriyetçilerin Kongre'nin iki kanadını da kaybettiği öngörülüyor...

Projeksiyonlara göre Demokratlar, Temsilciler Meclisi'nde en az 218 sandalye kazanarak çoğunluğu Cumhuriyetçilerden aldı. Cumhuriyetçilerin en az 160 sandalye kazandığı bildirildi. Demokratların tarihi zaferle Senato'da çoğunluğu kazandığı ve Kongre'nin kontrolünü ele geçirdiği tahmin ediliyor...

İsrail'de dengeler altüst oldu..!

İsrail merkezli Kanal 12 tarafından paylaşılan son kamuoyu araştırması, Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu kan kaybederken muhalefet cephesinin sandalye sayısında belirgin bir üstünlük yakaladığını gösterdi...

ABD ve İsrail'in planı maalesef suya düştü.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik şiddetli saldırılarının arkasında rejim değişikliği planları da vardı. ABD ve İsrail liderleri, İran halkını rejimi yıkmak için teşvik konuşmaları yaparken umduklarını bulamadılar.

ABD basını, ABD ve İsrail'in suya düşen planını ele aldı..!

Netanyahu iktidarı kaybetmemek için savaşı göze mi alıyor?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun seçimlerde birinci parti olmasına rağmen hükümeti kurabilecek çoğunluğu sağlayamadığına dikkat çekti.

Netanyahu'nun başbakanlığı kaybetmesi durumunda bugüne kadar sahip olduğu siyasi ayrıcalıkların da tehlikeye gireceğini belirten ve iktidarını korumak uğruna savaş çıkarabilecek bir hamle yapmasının beklendiğini ifade ediyor.

Asıl dikkat çeken soru şu:

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ı nasıl ikna ediyor ve Washington yönetimini bu sürecin içine nasıl çekiyor?

Netanyahu'nun siyasi geleceği ile bölgedeki savaş gerilimi arasında nasıl bir bağlantı var?

İsrail'de sokaklar karıştı, polisler sert müdahalede bulundu...

İran savaşı Tel Aviv sokaklarını karıştırdı. Netanyahu'ya protestolar sürüyor...

İsrail yüzünden kaybettik.

Trump'ın yardımcısı JD Vance, Cumhuriyetçi Partinin Kongre ara seçimlerindeki yenilgisinin nedenlerini sıralarken İran'la savaşı ve İsrail'le ilişkilerini işaret etti.

Seçmenlerin partiden uzaklaşmasında savaşın etkili olduğunu belirten Vance, yeniden destek kazanmak için İran'la savaşın sona erdirilmesi, hayat pahalılığı ve enflasyona odaklanılması, "Önce Amerika" anlayışının benimsenmesi ve İsrail'le ilişkilerin değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Burada Arap partileri kararını verdi ve Netanyahu hükümetine geçit vermedi. Pazar günü İsrail'de bayram havası esecek ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un, görevi Arap partilerine, yani Eisenkot'a, hükümeti kurma görevini vermesi bekleniyor.

Böylelikle İsrail'de Netanyahu dönemi de kapanmış oluyor...

İnşallah savaş da son bulacak ve yazmaya devam edeceğim..!

Küresel piyasaların gözü İsrail'de. Pazar günü dünya, kan emici vampir olan Netanyahu'dan kurtuluyor. Haydi hayırlısı..!