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Gündem Pazar günü başkan seçildi! Bu sabah hayatını kaybetti
Gündem

Pazar günü başkan seçildi! Bu sabah hayatını kaybetti

5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Genel Kurulu'nda başkan seçilen Sabri Tümer, bu sabah hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 23:05:00 - 2022-06-06 23:10:03
Pazar günü başkan seçildi! Bu sabah hayatını kaybetti

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası'nın Genel Kurulu'nda başkan seçilen 76 yaşındaki Sabri Tümer, geçirdiği kalp krizi sonucu bu sabah hayatını kaybetti.

Tümer'in hayatını kaybettiğini İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası yönetimi duyurdu.

'Camiamızın başı sağ olsun'

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası'nın üyelerine gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:

Acı kaybımız,

Odamızın 5 Haziran 2022 tarihinde yapılan seçim sonuçlarına göre başkan seçilen Sayın Sabri Tümer'i bu sabah aniden kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Camiamızın başı sağ olsun.

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Yorumlar

selcuk

cok bile yasamis...
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