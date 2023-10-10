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Ekonomi Pazar büyüklüğü 4.2 trilyon dolar! Pazar büyüklüğü 4.2 trilyon dolar
Ekonomi

Pazar büyüklüğü 4.2 trilyon dolar! Pazar büyüklüğü 4.2 trilyon dolar

Yeniakit Publisher
2023-10-10 22:18:00 -
Pazar büyüklüğü 4.2 trilyon dolar! Pazar büyüklüğü 4.2 trilyon dolar

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Meclis Üyesi Özgür Kolamuç, Türkiye’de tıbbi malzemelerin yüzde 85’inin ithal edildiğini belirterek “Devletimizin bu işe daha çok sahip çıkmasını bekliyoruz” dedi.

Kolamuç, “Yüzde 15’lik ihracatımızın da önemli kısmının ithal edilen yarı mamul ve hammaddelerden gerçekleştiği ortada. Sektörümüzün yüzde 85’i ithal ürünlerden oluştuğu için devletimizin savunma sanayinden sonra para harcadığı en büyük ikinci kalem tıbbi malzeme sektörüdür. 4.2 trilyon dolarlık bu sektörde büyümek istiyorsak; İHA ve SİHA’da gibi atılımlar yapmamız gerekmektedir” dedi.

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