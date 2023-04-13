Payzın'dan HDP propagandası! Oğan böyle cevap verdi: Siz benim ne söyleyeceğimi nereden biliyorsunuz?

HDP'nin desteğini alan CHP'ye yakın Halk TV ekranlarında HDP güzellemesi yapmaya kalkan Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dan olay cevap.

Sunucu Şirin Payzın, "Ben sizi eskiden beri tanırım, gerektiğinde farklı şeyler söyleyebilen birisiniz. Bu devirde milliyetçilik adına yeni bir şeyler söylemeniz gerekmiyor mu? Hala parlamentoda olmaya çalışan Kürtler ısrarla parlamentoda olmak istiyoruz. Barış istiyoruz. diyor. Israrla ve ısararla eski bir siyasete dönüp yine milliyetçiliği aynı argümanlarla tanımak. Sizin gibi bir siyasetçiye patinaj yaptırmıyor mu? Başka şeyler söylesiniz daha iyi olmaz mı? Ne yaparsanız yapın HDP'nin oyunu aşağıya çekemiyor musunuz. Neden yeni şeyler söylemek yerine başka şeyler kurgulamıyorsunuz." diyerek akıl vermeye kalktı.

"Siz benim ne söyleyeceğime bile bakmadan beni yargılıyorsunuz"

Oğan, "Siz benim ne söyleyeceğime bile bakmadan beni yargılıyorsunuz. Ben geleli daha 5 dakika oldu. Türkiye'nin demokratikleşmesi için çaba sarf eden bir insanım. İnsan hakları sadece sol jargonun elinde olmamalı. Ben Iğdır'da büyüdüm. Benim mahallemde kimse kimsenin kökeniyle ilgilenmez. Kardeşçe yaşadık. Kürt vatandaşımız siyaset yapacaksa yapsın Cumhurbaşaknı adayı olmak mı istiyor buyursun gelsin. Burada sorun yok." sözleriyle cevap verdi.