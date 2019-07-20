Paylaşım rekorları kıran video! Koltuk değnekli kızı sırtında taşıyarak yoldan geçirdi Japonya’da kaydedilen bir video sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Görüntülerde koltuk değnekli bir kızın karşıya geçmekte zorlandığını fark eden genç bir kadın, yeşil ışığın yanmasıyla birlikte harekete geçen trafiği durdurarak engelli kızı sırtında karşıya geçiriyor.

Yasemin Karahan yeniakit.com.tr Karşıdan karşıya geçmek isteyen koltuk değnekli kıza yardım eden kadına ait görüntülerin yer aldığı video, insanlık ölmemiş dedirtirken sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Japonya’da kaydedilen görüntüde koltuk değnekli bir kız karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor. Değneklerinin yardımıyla yolun karşısına geçmekte zorluk yaşayan kıza bir kadın yardım etmek için yaklaşıyor. Kırmızı ışığın yeşile dönmesiyle hareket eden araçlara tepki gösteren kadın, trafiği durdurduktan sonra kızı sırtına alarak karşıya geçiriyor.

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