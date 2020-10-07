Paylaş İnsani Yardım Derneği: Zafer Azerbaycan’ın olacak

Paylaş İnsani Yardım Derneği yaptığı basın açıklamasında “Her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarımız ile Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu belirterek, Azerbaycan topraklarını işgal etmekle kalmayıp üzerine bir de saldırılar düzenleyen Ermenistan’ı şiddetle kınıyoruz.” denildi.

Paylaş İnsani Yardım Derneği’nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tek Millet, İki Devlet diyor ve Azerbaycan’ın yalnız olmadığını haykırıyoruz.

Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından işgali sonrası gelinen noktadakardeşlerimizin haklı mücadelesinin yanında olduğumuzu belirtiyoruz.

Yukarı Karabağ’ı işgal eden Ermenistan, kendisine destek veren ülkelere güvenerek büyük bir hata yapmıştır. Sivillere yönelik saldırıları asla kabul edilemez. Barış ve huzurdan bahsedecek son kişiler kendileridir.26 Şubat 1992'de Hocalı'da yakın tarihin en kanlı soykırımlardan birini gerçekleştiren Ermenistan şimdi de aynı tavrı gösteriyor. Buna karşın uluslararası toplum yıllardır olduğu gibi bugünde Ermenistan’ın saldırgan tutumu karşısında gereken tepkiyi ortaya koymuyor. Minsk Üçlüsü de ne yazık ki çözümün adresi olamamıştır.

Son olarak 28 Eylül 2020 tarihinde ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek özellikle masum sivil halkı hedef alansaldırılar düzenleyen Ermenistan karşısında devlet ve millet olarak her zaman Azerbaycan’ın yanındayız.

Ermenistan ve ona destek veren ülkeler bilmelidir ki haksızlık yapanın hiçbir zaman yanına kar kalmaz. Er ya da geç hak yerini bulur. Ortak vicdan onları yaptıklarından dolayı mahkum edecektir.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,Ermenistan'a ateşkes için şartlarını açıkladı ve "Özür dileyecekler. Karabağ'ın Ermenistan'ın olmadığını açıklayacaklar. Çekilmek için net takvim açıklamalılar" dedi.

Paylaş İnsani Yardım Derneği olarak üzerimize düşen bir görev olursa bundan asla geri durmayacağımızı belirterek tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanlarında durduğumuzu ilan ediyor, Sayın Aliyev’in dik duruşunun sonuç alacağını umuyoruz.

Bizler inanıyoruz ki Karabağ'a yönelik başlatılan kurtarma harekatı zaferle sonuçlanacak.