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Medya Payitaht Abdülhamit final mi yaptı? Payitaht Abdülhamit ne zaman final yapacak?
Medya

Payitaht Abdülhamit final mi yaptı? Payitaht Abdülhamit ne zaman final yapacak?

Payitaht Abdülhamit, TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve Sultan Abdülhamid Han'ın son 13 yıllık padişahlık dönemini konu edinen tarihi bir dizidir. Payitaht Abdülhamit dizisinin final yapacağı yönünde ki duyumlar sebebiyle vatandaşlar dizinin ne zaman final yapacağını merak etmeye başladı. Peki, Payitaht Abdülhamit final mi yaptı? Payitaht Abdülhamit ne zaman final yapacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-02 10:17:00 -
Payitaht Abdülhamit final mi yaptı? Payitaht Abdülhamit ne zaman final yapacak?

Payitaht Abdülhamit, 24 Şubat 2017 tarihinde ilk bölümünü TRT 1 ekranlarında yayınlamıştı. Senaryosunu Osman Bodur ve Uğur Uzunok'un üstlendiği ES Film imzalı dizi, Sultan 2. Abdülhamid'in saltanı sırasında yaşanan siyasi ve askeri olayları seyircilerine aktarıyor. Peki, Payitaht Abdülhamit final mi yaptı? Payitaht Abdülhamit ne zaman final yapacak? İşte merak edilen haberin detayları…

Payitaht Abdülhamit final mi yaptı? Payitaht Abdülhamit ne zaman final yapacak?

Yapımcılığını ES Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Şevki Es'in oturduğu, senaryosunu Osman Bodur ve Uğur Uzunok'un üstlendiği başrolünde Bülent İnal'ın yer aldığı dizi, 4 Haziran Cuma günü ekrana gelecek olan 154. bölümde ekran macerasını sonlandırıyor.

Osmanlı Devletinin padişahı olan 2. Abdülhamit Han’ın padişahlık sürecini anlatan dizi 5 sezondur TRT 1 ekranlarındaydı. Dizi gerçek hayattan esinlendiği için ve bu nedenle de öykünün sona ermesi sebebiyle dizi final yapıyor.

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