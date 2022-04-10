Payitaht Abdülhamid'in yıldızı sektör değiştirdi... İşte yeni mesleği

Birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Özlem Conker, radikal bir kararla oyunculuğa ara verdi. Payitaht Abdülhamid dizisinde Bidar Sultan ile izleyici karşısına çıkmış olan Özlem Conker, yeni mesleği ile şaşırttı. Conker, "Artık başka bir projenin içindeyim, ama dizi ve film sektörüyle ilgili değil" açıklamasında bulundu.

Özlem Conker'in yeni mesleği

Özlem Conker, yeni mesleği hakkında şunları söyledi:

"Önce Karagül, ardından Payitaht Abdülhamid gibi yıllarca süren uzun soluklu dizilerle ekranda olunca, biraz yüzümü dinlendirmek istedim. O yüzden Payitaht Abdülhamid'de işim bitince bir dinlenme süresi verdim kendime. Oyunculuk anlamında dinlenirken boş durmak istemedim. İç mimarlık okumak istiyordum. Üniversite sınavlarına girip, Bilgi Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümünü kazandım. Girdiğim bölüm iki yıllık. İlk yılım olmasına rağmen, bayağı yoğun geçiyor.

"Mimari restorasyon; Türkiye'deki tarihi kültür varlıklarını korumayı ve gerekirse restore etmeyi öğreten bir bölüm. Nesneleri değil; sadece mimari varlıkları kapsar. Ayrıca uluslararası alanda da çalışma imkanı sunar. O nedenle tarihi kültür varlıklarımızda geçiyor derslerin çoğu. Buram buram tarih kokan binalarda olmayı ve konunun uzmanlarından bilgi almayı çok sevdim. Gördüğüm eğitimden keyif alıyorum. Bölümümü bitirmek ve sonrasında oyunculukla birlikte bu mesleği yapmak istiyorum."