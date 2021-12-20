Payitaht Abdulhamid'de Sultan'ın gençlere verdiği ders! 'Zaman tekerrürden ibarettir, geçmişte Z kuşağı...'
TRT 1 ekranlarının ilgi ile takip edilen tarih dizilerinden Payitaht Abdulhamid'de, Sultan'ın gençlere verdiği "yakın tarih" dersi, sosyal medyada, "Geçmişte de bir dönem 'Z kuşağı' böyleydi. Tarih tekerrürden ibarettir." yorumlarının yapılmasına sebep oldu.
Yeniakit.com.tr
TRT 1'in sevilen dizisi Payitaht Abdulhamid'de, Abdulhamid Han'ın gençlere "yakın tarih" dersi verdiği bir sahne akıllara günümüzde, muhalefetin iktidarı yıkma aracı olarak gündeme getirip, adına 'Z kuşağı' dediği gençleri hatırlattı.
Sahne, sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında girdi.
Sahnedeki gençler, "Sultan gidecek, hürriyet gelecek." sloganı atarken, Abdulhamid Han, gençlere "yakın tarihi" ve ülkeye yaptığı hizmetlerini anlatıyor.
Videoyu izleyenler, "Geçmişte de bir dönem 'Z kuşağı' böyleydi. Tarih tekerrürden ibarettir." yorumları yaptı.