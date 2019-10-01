Payitaht Abdülhamid'de anlamlı mesaj: Bu milleti inançlarından vazgeçiremezsek yok edemeyiz!
TRT 1'in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'de Osmanlı Devleti'ni yıkma planları yapan şer güçlerin bu milleti inançlarından vazgeçirmeden diz çöktüremeyeceklerini söylediği sahne geceye damga vurdu. Sahne, Müslüman Türk milleti için uygulanan 1 asırlık planı gözler önüne serdi.01 Ekim 2019 Salı 01:18
TRT 1'in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid çarpıcı mesajlar vermeye devam ediyor. Geçen Cuma günü yayınlanan Payitaht'ın 90. bölümünde Müslüman Türk milletinin inançlarıyla oynanan oyunlara dikkat çekildi. Dizideki Osmanlı Devleti'ni yıkma planları yapan şer güçlerin bu milleti inançlarından vazgeçirmeden diz çöktüremeyeceğini söylediği sahne dikkat çekti.
Geceye damga vuran sahnede, “Koşarak camiye giden çocukları olan bir milleti ancak inancından vazgeçirirsek yok ederiz!” sözleri 1 asırdır uygulanan planı gözler önüne serdi.
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