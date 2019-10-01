Payitaht Abdülhamid'de anlamlı mesaj: Bu milleti inançlarından vazgeçiremezsek yok edemeyiz! TRT 1'in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'de Osmanlı Devleti'ni yıkma planları yapan şer güçlerin bu milleti inançlarından vazgeçirmeden diz çöktüremeyeceklerini söylediği sahne geceye damga vurdu. Sahne, Müslüman Türk milleti için uygulanan 1 asırlık planı gözler önüne serdi.

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