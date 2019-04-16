Payitaht Abdülhamid setinde feci kaza! Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı

TRT 1'in ES Film imzalı dizisi Payitaht Abdülhamid'in setinde hafta sonu herkesi şoke eden bir kaza yaşandı. Bülent İnal'ın başrolünü oynadığı dizide Ahmet Celalettin Paşa karakterini oynayan Cem Uçan attan düşerek feci şekilde yaralandı. Ata en iyi binen oyuncular arasında gösterilen Uçan'ın düz duran at aniden sıçrayınca yere düştüğü öğrenildi.

Apar topar hastaneye kaldırıldı

Apar topar hastaneye kaldırılan Uçan ameliyata alınacağını açıkladı. Geçirdiği kaza sonrası sağlık durumu merak konusu olan oyuncu hastane odasından paylaştığı fotoğrafın altına şu satırları yazdı: "Canlar biraz bilgi kirliliği olmuş galiba. Sabahtan bu yana hadiseyi duyup arayan arkadaşlarımdan bunu anlıyorum. Dün bir kaza geçirdim canlar. Maalesef attan düşerek kolumu ve belimdeki küçük bir kemiği kırdım. Şu anda durumum çok iyi. Hastanedeyim, salı günü ameliyat olacağım. İyi olacak her şey Allah'ın izni ile... Bu süreçte bir an olsun yanımdan ayrılmayan, gerekli müdahalelerin anında yapılmasını sağlayan yapımcımız Yusuf Esenkal, Serdar Öğretici, Es Film'in uygulayıcı yapımcısı Selda Hanım ve ekibine çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin kızçelerim. Tüm oyuncu dostlarıma ve kamera arkası ekibimize hassasiyetlerinden dolayı çok teşekkür ederim. İyiyim ve daha iyi olacağım."

Cem Uçan Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı!" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/payitaht-abdulhamid-setinde-feci-kaza-cem-ucan-apar-topar-hastaneye-kaldirildi-626fa7.jpg" alt=""/>

Eşi için dua istedi

Cem Uçan'ın eşi oyuncu Gülşah Şahin ise konu ile ilgili şunları söyledi: "Sevgili eşim için arayan, soran, dualarını eksik etmeyen tüm sevenlerimizden Allah razı olsun. Allah'ın izni ile hep birlikte bu zamanı atlayacağız inşallah. Salı günü ameliyat olacak, o gün dualarınız bizimle olsun canlarım. Cem'im ve ben yine yan yana, omuz omuza önce Allah'a sonra birbirimize emanet."