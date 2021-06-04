Payitaht Abdülhamid neden final yapıyor, ne zaman bitecek?
Her Cuma saat 20:00'da TRT 1'de ekrana gelen ve 5 sezondur yayınlanmakta olan Payitaht Abdülhamit dizisinin final yapacağı haberleri sevenlerini üzdü.
Başrolünde Bülent İnal'ın rol aldığı ve Sultan 2. Abdülhamid dönemini konu edinen Payitaht Abdülhamit dizisi için Payitaht Abdülhamit final mi oluyor, Payitaht Abdülhamid neden final yapıyor soruları merak edilmeye başlandı. Peki Payitaht Abdülhamid final mi oluyor? Payitaht Abdülhamid neden final yapıyor, ne zaman bitecek? İşte herkesin aradığı yanıt...
TRT 1'de Cuma günleri ekrana gelen Payitaht Abdülhamit dizisinin final yapacağı söylentileri dizinin sevenlerini üzdü. Başrolünde Bülent İnal'ın rol aldığı Payitaht Abdülhamit dizisi için Payitaht Abdülhamit final mi oluyor sorusu merak edilip sorgulanmaya başlandı. Peki Payitaht Abdülhamid final mi oluyor, neden final yapıyor?
TRT1 ekranlarında 24 Şubat 2017 tarihinde beri yayınlanmakta olan ve yapımcılığını ES Film'in, yönetmenliğini ise Şevki Es'in üstlendiği dizi 4 Haziran 2021 Cuma günü ekrana gelecek olan 154. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.
5 sezondur ekrana gelen ve oldukça iyi reytingler elde eden Abdülhamit'in padişahlık sürecini anlatan dizi gerçek hayattan esinlenmekte. Gerçek hayattan uyarlanan bu öykünün sona ermesi sebebiyle dizi final yapıyor. İlk bölümü 2017 senesinde seyirci karşısına çıkan sevilen dizi Payitaht Abdülhamid, Cuma günü 20.00'de yayınlanacak olan bölümüyle ekranlara veda etmiş olacak.
Payitaht Abdülhamid dizisi oyuncuları
II. Abdülhamid Bülent İnal
Saliha Sultan Vildan Atasever
Tahsin Paşa Bahadır Yenişehirlioğlu
Naime Sultan Duygu Gürcan
Rus Sefiri Cem Uras
Mahmud Celâleddin Paşa Hakan Boyav
Prens Sabahaddin Kaan Turgut
Kristaphor Mikaelyan (Mika) Hakan Bilgin
Manyasizade Refik Bey Ali Buhara Mete
Ali Osman Arben Akış
Tüfekçi Tahir Paşa Burak Ergün
Fehime Sultan Elif Özkul
Hatice Sultan Gözde Kaya
Emanuel Karasu Ali Nuri Türkoğlu
Ahmet Celalettin Paşa Cem Uçan
Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa Yılmaz Meydaneri