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Medya Payitaht Abdülhamid dizisinde kötü bir sürpriz!
Medya

Payitaht Abdülhamid dizisinde kötü bir sürpriz!

TRT1 ekranlarında yayınlanan Cuma akşamları izleyenlerini ekran başına kilitleyen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid, yüz otuz yedinci bölümüyle ekranlara geliyor. 5. sezona devam eden ve Bülent İnal’ın da başrolünde olduğu TRT1 dizisi son hızıyla heyecana devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 12:44:00 -
Payitaht Abdülhamid dizisinde kötü bir sürpriz!

Merakla ve heyecanla beklenen dizinin bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde neler olacak? 137. yeni bölümde yaşanacaklarla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.  Tahsin Paşa’dan Abdülhamid’in gayrinizami harp planını öğrenmek isteyen Cassel, Mithras kumandanı Nerva’ya emri verir. Abdülhamid’den Tahsin Paşa’ya karşılık yapılandırma hamlesinden vazgeçilmesi istenmektedir.

Abdülhamid ise hem devletini borçlardan hem de dostunu düşmandan kurtarmanın yollarını arar. Eşref ve ekibi Tahsin Paşa’yı bulmak için çıktıkları yolda kötü bir sürprizle karşılaşır. Saliha’nın iyi niyetle yaptıklarından şüphe eden Naime, Aliye’nin sahte gözyaşlarına inanır. Fatma’nın Aliye’ye güveni de sarsılmıştır.

Naime, kendine bir çıkış yolu ararken Aliye onu iyice köşeye sıkıştırır. Gazetelere verdiği haber Naime’yi zor durumda bırakır. Payitaht Abdülhamid, yeni bölümüyle 5 Şubat Cuma saat 20:00’de, TRT1’de…

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