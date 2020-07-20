Paycell’den dünyada bir ilk: Paycell hazır limit

Kolay ve güvenli ödeme çözümleriyle her geçen gün daha da yaygınlaşan yeni nesil ödeme platformuPaycell, son güncellemede yer alan‘Hazır Limit’ özelliğiyle dijital ödeme alanında dünyada bir ilki gerçekleştirdi.

Yenilenen arayüzü ile birlikte Paycell’inuygulamasına giriş yapan kullanıcılar kendilerine özel olarak belirlenen PaycellHazır Limit’lerini görebiliyor,bu limitin bir kısmını kendileri için oluşturulan sanal kartlarına aktararakdiledikleri yerde hemen alışverişe başlayabiliyorlar. Geri ödemelerin Turkcell faturaları üzerinden yapılması ise kullanıcılara ilave bir ekstre takip etmeden rahatça alışveriş yapma fırsatı sunuyor. Ayrıca internetten alışveriş yaparken bilgilerini vermek istemeyenler için de güvenli bir çözüm sunuyor.

‘Dijital ödeme sektörüne öncülük ediyoruz’

PaycellHazır Limit özelliğininTurkcell’intech-finalanındakiöncülüğünü bir adım öteye taşıdığını belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Turkcell Grubu olarak Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülükederken, geçtiğimiz yıl techfin’iana stratejik odak alanlarımızdan biri olarak belirlemiştik. Yeni dönemde müşterilerimizin ödeme alışkanlıkları hızlı bir şekilde dijitalleşirken,Paycell’i tercih eden kullanıcı sayısının da her geçen gün daha da arttığınıgözlemliyoruz.2020 yılının ilk 5 ayında Paycell’de işlem yapan aylık müşteri sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 arttı. Elde ettiğimiz ciroise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 76 arttı. Bu noktada müşterilerimizin teveccühü ne kadar doğru bir strateji izlediğimizi gösteriyor.Şimdi de eklediğimiz yeni özellik ‘PaycellHazır Limit’le artık Turkcell müşterileriihtiyaç duyduklarında kendilerine özel belirlenen limiti hemen kullanırken, kullandıkları tutarın geri ödemesini ise sonraki ay Turkcell faturalarıile birlikte yapabilecekler. Bu bakımdan dünyada bir ilki hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Müşterilerimiz talep ediyor, biz hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de Paycell’e müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap veren özellikler eklemeyedevam edeceğiz” dedi.

Kurumsal odaklarına da değinen Murat Erkan, ‘Paycell markamızla, hem kullanıcılarımıza hem de ödemeyi alan işletmelere daha temassız ödeme seçenekleri sunmalarına öncülük ediyoruz. Çok kısa bir süre sonra ilk örneklerini görmeye başlayacağımız, banka müşterisi olmasa bileQR’la ödeme yapabilme imkanı sunan yepyeni ödeme teknolojileri için hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Konusunda uzman kadromuz ve teknolojideki üstünlüğümüzle işletmelerle de bu konuda birlikte çalışmaya hazırız’ diyerek işletmelere de bir çağrıda bulundu.

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