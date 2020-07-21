“Paycell Hazır Limit devrede”
Arayüzü yenilenen dijital ödeme platformu Paycell’de farklı hizmetler de devreye alındı. Paycell’e eklenen ‘Hazır Limit’ özelliği sayesinde, kullanıcılar artık limitlerini diledikleri zaman Paycell Kart’larına aktararak harcama yapabilecek. Üstelik kişiye özel belirlenen bu limitin bir kısmını fona çevirip nakit olarak da çekebiliyorlar. Yapılan harcamalar ise ay sonunda Turkcell faturası ile geri ödeniyor.
Paycell Hazır Limit özelliğinin Turkcell’in tech-fin alanındaki öncülüğünü bir adım öteye taşıdığını belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Turkcell Grubu olarak Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük ederken, geçtiğimiz yıl techfin’i ana stratejik odak alanlarımızdan biri olarak belirlemiştik. Yeni dönemde müşterilerimizin ödeme alışkanlıkları hızlı bir şekilde dijitalleşirken, Paycell’i tercih eden kullanıcı sayısının da her geçen gün daha da arttığını gözlemliyoruz. 2020 yılının ilk 5 ayında Paycell’de işlem yapan aylık müşteri sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 arttı. Elde ettiğimiz ciro ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 76 arttı. Bu noktada müşterilerimizin teveccühü ne kadar doğru bir strateji izlediğimizi gösteriyor.
Talepleri karşılıyoruz
Şimdi de eklediğimiz yeni özellik ‘Paycell Hazır Limit’le artık Turkcell müşterileri ihtiyaç duyduklarında kendilerine özel belirlenen limiti hemen kullanırken, kullandıkları tutarın geri ödemesini ise sonraki ay Turkcell faturaları ile birlikte yapabilecekler. Bu bakımdan dünyada bir ilki hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Müşterilerimiz talep ediyor, biz hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de Paycell’e müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap veren özellikler eklemeye devam edeceğiz” dedi.