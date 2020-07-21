“Paycell Hazır Limit devrede”

Paycell Hazır Limit özelliğinin Turkcell’in tech-fin alanındaki öncülüğünü bir adım öteye taşıdığını belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Turkcell Grubu olarak Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük ederken, geçtiğimiz yıl techfin’i ana stratejik odak alanlarımızdan biri olarak belirlemiştik. Yeni dönemde müşterilerimizin ödeme alışkanlıkları hızlı bir şekilde dijitalleşirken, Paycell’i tercih eden kullanıcı sayısının da her geçen gün daha da arttığını gözlemliyoruz. 2020 yılının ilk 5 ayında Paycell’de işlem yapan aylık müşteri sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 arttı. Elde ettiğimiz ciro ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 76 arttı. Bu noktada müşterilerimizin teveccühü ne kadar doğru bir strateji izlediğimizi gösteriyor.

Talepleri karşılıyoruz

Şimdi de eklediğimiz yeni özellik ‘Paycell Hazır Limit’le artık Turkcell müşterileri ihtiyaç duyduklarında kendilerine özel belirlenen limiti hemen kullanırken, kullandıkları tutarın geri ödemesini ise sonraki ay Turkcell faturaları ile birlikte yapabilecekler. Bu bakımdan dünyada bir ilki hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Müşterilerimiz talep ediyor, biz hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de Paycell’e müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap veren özellikler eklemeye devam edeceğiz” dedi.