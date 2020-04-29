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Ekonomi

Paycell altyapısı ile Getir siparişleri kapınızda

Turkcell sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü müşterilerinin temel gıda ve temizlik maddesi alışverişlerini bir telefonla yapabilmeleri için mobil alışveriş uygulaması Getir’le iş birliği yaptı.

2020-04-29 12:55:00 -
Paycell altyapısı ile Getir siparişleri kapınızda

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Yaşamakta olduğumuz bu süreçte vatandaşlarımıza destek olmak için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız” dedi. Erkan, “Turkcell’in teknolojideki ve Getir’in sahadaki gücü ile evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlayacağız. Bu servisten yararlanacak vatandaşlarımız alışverişlerini platformumuz Paycell üzerinden yapıp, ödeme tutarını telefon faturalarına yansıtabilecekler. Bu sayede hem paraya dokunmamış hem de mümkün olduğunca temastan kaçınmış olacaklar. Önümüzdeki dönemde benzer projeleri olumlu değerlendirecek ve servislerimizle vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Faturasız abone de yararlanacak

Getir Kurucusu Nazım Salur ise “Ne mutlu ki, dünyada bir ilki gerçekleştirmiş yerli bir teknolojik girişim ve ülkemizin en büyük operatörlerinden bir tanesi büyüklerimiz için bir araya geldi” dedi.

Uygulamadan faturalı hat müşterilerinin yanı sıra faturasız hat müşterileri de yararlanabilecek.

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