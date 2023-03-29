"Pavyona düşen yazar" o ismi topa tuttu

FETÖ’nün tetikçisi Taraf adlı paçavrada yazdığı sıralarda “pavyona düşen namuslu kadın” olarak nitelendirilen Oya Baydar, Muharrem İnce'ye yüklendi.

TSK’ya “faşist” diyen, ancak PKK’ya “terör örgütü” diyemeyen Baydar, Soros’tan fonlanan t24’te kaleme aldığı yazısında, İnce için özetle şunları kaydetti:

"(...) İnce, kişisel hırsı, şişkin egosu ve Kılıçdaroğlu başta CHP yönetimine beslediği kin nedeniyle, siyasî hesaplaşmayı aşan öç alma peşinde.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yeterli oy alıp seçilebileceğini gerçekten düşünüyor mu, bilmiyorum. Bütün söylem ve davranışlarında öfke kontrolünden yoksun bir narsisizm ve megalomani açıkça görülüyor. (...) Megalomanlar ve narsistler çoğunlukla sübjektifliklerinin (öznelliklerinin) ve hayalciliklerinin kurbanı olurlar.

Doğrudan bir "Erdoğan/ AKP projesi" olmamakla birlikte, son derece kritik seçim atmosferinde Reis'in şapkasına düşen bu tavşandan pek memnun olduğu, kırılmaya yüz tutan umutlarının tazelendiği görülüyor. (...)"