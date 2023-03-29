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Medya "Pavyona düşen yazar" o ismi topa tuttu
Medya

"Pavyona düşen yazar" o ismi topa tuttu

Yeniakit Publisher
2023-03-29 11:46:00 -
"Pavyona düşen yazar" o ismi topa tuttu

FETÖ’nün tetikçisi Taraf adlı paçavrada yazdığı sıralarda “pavyona düşen namuslu kadın” olarak nitelendirilen Oya Baydar, Muharrem İnce'ye yüklendi.

 

FETÖ’nün tetikçisi Taraf adlı paçavrada yazdığı sıralarda “pavyona düşen namuslu kadın” olarak nitelendirilen Oya Baydar, Muharrem İnce'ye yüklendi.

TSK’ya “faşist” diyen, ancak PKK’ya “terör örgütü” diyemeyen Baydar, Soros’tan fonlanan t24’te kaleme aldığı yazısında, İnce için özetle şunları kaydetti:

"(...) İnce, kişisel hırsı, şişkin egosu ve Kılıçdaroğlu başta CHP yönetimine beslediği kin nedeniyle, siyasî hesaplaşmayı aşan öç alma peşinde.
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Yeterli oy alıp seçilebileceğini gerçekten düşünüyor mu, bilmiyorum. Bütün söylem ve davranışlarında öfke kontrolünden yoksun bir narsisizm ve megalomani açıkça görülüyor. (...) Megalomanlar ve narsistler çoğunlukla sübjektifliklerinin (öznelliklerinin) ve hayalciliklerinin kurbanı olurlar.

Doğrudan bir "Erdoğan/ AKP projesi" olmamakla birlikte, son derece kritik seçim atmosferinde Reis'in şapkasına düşen bu tavşandan pek memnun olduğu, kırılmaya yüz tutan umutlarının tazelendiği görülüyor. (...)"

 

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Yorumlar

Toshiba

Bu kokana ve benzerlerini ölmez sağ olursak seçimin ertesi günü nasıl perişanlıkları oynadıkları gerçekten görmek istiyorum. Bunlar hangi Türkiye’de yaşıyorlar merak ediyorum.

Uğur

Herkes İnce'yi aşırı mülayim, halim, alttan alıcı bulurken bu kadın ona megaloman ve narsist demiş. Ya bir paralel evrende ya hayal âleminde yaşıyor ya da Zilletçi fanatizm ve çıkarcılık gözlerini kör etmiş.
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