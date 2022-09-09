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Medya "Pavyona düşen namuslu yazar"dan yeni inciler! Hadi oradan edepsiz
Medya

"Pavyona düşen namuslu yazar"dan yeni inciler! Hadi oradan edepsiz

FETÖ’nün tetikçisi Taraf adlı paçavrada yazdığı sıralarda “pavyona düşen namuslu kadın” olarak nitelendirilen Oya Baydar, Soros’tan fonlanan t24’teki köşesinde yine haddini aştı. Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik tahriklerini görmeyip saçma sapan herzeler yumurtlayan Baydar, “Bir gece ansızın gitmeye kalkışın da kurtulalım!" deyip, Türkiye'nin topraklarını savunma gayretine dil uzattı.

Yeniakit Publisher
2022-09-09 15:14:00 -
"Pavyona düşen namuslu yazar"dan yeni inciler! Hadi oradan edepsiz

FETÖ’nün tetikçisi Taraf adlı paçavrada yazdığı sıralarda “pavyona düşen namuslu kadın” olarak nitelendirilen Oya Baydar, Soros’tan fonlanan t24’teki köşesinde yine haddini aştı. Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik tahriklerini görmeyip saçma sapan herzeler yumurtlayan Baydar, “Bir gece ansızın gitmeye kalkışın da kurtulalım!" deyip, Türkiye'nin topraklarını savunma gayretine dil uzattı. İşte o pespaye yazının ilgili bölümü:

"Haddim olmayarak hatırlatmak istiyorum ki, halk/halklar savaş istemez. Savaş çığlıkları atanlar, kışkırtılmış, faşizan zihniyetin etkisine kapılmış, bilinçleri kin, nefret, düşmanlıkla bulanmış azınlık gruplardır. Liderlerin gücü ve görevi geniş halk kitlelerini bu etkilerden korumak, onlara örnek olmaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kulağımıza âşina gelen tehdidi yineledi: “Bir gece ansızın gelebiliriz.” Ardından “İzmir’i unutmayın!” tehdidini duyunca, bu defa gelinecek, gidilecek, vurulacak, girilecek yerin Suriye ya da Irak olmayıp Yunanistan olduğunu anladık.

Dış siyasetin bu üslup ve bu akılla şekillendiği; savaşın, çatışmanın, kin ve nefretin siyaset yapmak sanıldığı ülkemin, aklını henüz tam yitirmemiş bir yurttaşı olarak göğsüme öyle ağır, öyle dayanılmaz bir boğuntu çöktü ki, “Durmayın lan, gidin! Gidin de kurtulalım” feryadı çıktı ağzımdan. Sonra kendimi topladım; kurtulamazdık, çünkü bir gece ansızın savaş başlatma hevesinde olanlar, 85 milyonu da peşlerinden cehenneme sürükleyecekler."

 

 

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