Pavlova tatlısı her ne kadar Türk menşeili bir tatlı olsa da ülkemizde sevilen ve tercih edilen bir tatlıdır.

Pavlova tarifi

Malzemeleri

Beze taban için;

-6 yumurta akı (orta boy)

-2 su bardağı toz şeker

-3 yemek kaşığı pudra şekeri

-1 tatlı kaşığı mısır nişastası

Kreması için;

-200 ml kutu süt kreması

-6 yemek kaşığı pudra şekeri

Üzeri için;

-Kiraz, çilek, karadut ya da istenilen meyveler

Yapılışı;

-Fırını 110 derecede ısıtmaya başlayın.

-Yumurta aklarını dikkatlice sarılarında ayırın ve derin bir çırpma kabına alın.

-Önce düşük sonra orta devirde hafifçe köpürünceye kadar çırpın.

-Köpüren aklara toz şekerin birazın ilave edin ve çırpın, tüm şeker bitip yumurta akları kar gibi oluncaya kadar çırpın.

-Kıvam alan yumurta aklarına pudra şekeri ve nişastayı ilave ederek 15-20 saniye kadar çırpın.

-Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve yumurta akını ortasına 20-22 cm ebatlarında yayın ve spatula ile düzeltin.

-İsteyenler benim gibi krema sıkma torbası kullanarak çanak gibi yapabilir.

-110 derece önceden ısıttığınız fırında kapağını açmadan 1 saat 30 dakika kadar pişirin.

-Fırının kapağı aralık olarak soğumaya bıraktığınız bezeyi kuruması için 1 fırının içinde dinlendirin.

-Krema ve pudra şekerini yoğun bir kıvam alıncaya kadar yüksek devirde çırpın.

-Hazırladığınız bezenin üzerine krema torbasıyla sıkın ya spatula yardımıyla yayın.

-Yıkayıp süzdüğünüz meyvelerle süsleyin ve servis yapın.

Afiyet olsun.