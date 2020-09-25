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Kadın - Aile Pavlova tarifi
Kadın - Aile

Pavlova tarifi

Pavlova tatlısı tarifi: Pavlova tatlısı nasıl yapılır? Pavlova malzemeleri ve tarifi hakkında detaylar haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 23:32:00 -
Pavlova tarifi

Pavlova tatlısı her ne kadar Türk menşeili bir tatlı olsa da ülkemizde sevilen ve tercih edilen bir tatlıdır.

Pavlova tarifi

Malzemeleri

Beze taban için;

-6 yumurta akı (orta boy)
-2 su bardağı toz şeker
-3 yemek kaşığı pudra şekeri
-1 tatlı kaşığı mısır nişastası

Kreması için;

-200 ml kutu süt kreması
-6 yemek kaşığı pudra şekeri

Üzeri için;

-Kiraz, çilek, karadut ya da istenilen meyveler

Yapılışı;

-Fırını 110 derecede ısıtmaya başlayın.

-Yumurta aklarını dikkatlice sarılarında ayırın ve derin bir çırpma kabına alın.

-Önce düşük sonra orta devirde hafifçe köpürünceye kadar çırpın.

-Köpüren aklara toz şekerin birazın ilave edin ve çırpın, tüm şeker bitip yumurta akları kar gibi oluncaya kadar çırpın.

-Kıvam alan yumurta aklarına pudra şekeri ve nişastayı ilave ederek 15-20 saniye kadar çırpın.

-Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve yumurta akını ortasına 20-22 cm ebatlarında yayın ve spatula ile düzeltin.

-İsteyenler benim gibi krema sıkma torbası kullanarak çanak gibi yapabilir.

-110 derece önceden ısıttığınız fırında kapağını açmadan 1 saat 30 dakika kadar pişirin.

-Fırının kapağı aralık olarak soğumaya bıraktığınız bezeyi kuruması için 1 fırının içinde dinlendirin.

-Krema ve pudra şekerini yoğun bir kıvam alıncaya kadar yüksek devirde çırpın.

-Hazırladığınız bezenin üzerine krema torbasıyla sıkın ya spatula yardımıyla yayın.

-Yıkayıp süzdüğünüz meyvelerle süsleyin ve servis yapın.

Afiyet olsun.

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