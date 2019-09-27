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Pavlova nasıl yapılır? Pavlova tarifi

Son günlerde en sık aratılan tatlılar arasında pavlova yer alıyor. Peki, pavlova nasıl yapılır?

27 Eylül 2019 Cuma 23:42
Pavlova nasıl yapılır? Pavlova tarifi

Son günlerde en sık aratılan tatlılar arasında pavlova yer alıyor. Peki, pavlova nasıl yapılır?

Pavlova nedir?

Pavlova beze bazlı bir tatlıdır. Gevrek bir kabuğu olan ve yumuşak, içi hafif, meyveli ve krem ​​şanti ile süslenmiş beze tatlısıdır.

Pavlova nasıl yapılır?

Malzemeler:

Beze için:

  • 6 adet yumurta akı
  • 2 su bardağı şeker
  • 3 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 1 tatlı kaşığı mısır nişastası

Kreması için:

  • 200 ml krema
  • 6 yemek kaşığı pudra şekeri 

Tatlıyı hazırlamaya başlamadan önce ilk olarak fırınınızı 110 derecede çalıştırın.

Yumurta aklarını derin bir karıştırma kabına alın.

Önce düşük ardından yüksek devirde yumurta aklarını çırpın.

Toz şekeri yavaş yavaş ilave ederek çırpmaya devam edin.

Aklar kar gibi bir hal alınca pudra şekeri ve nişasta ekleyip 15 dakika daha çırpmaya devam edin.

Bir tepsiye yağlı kağıt serin.

Yağlı kağıdın üzerine hazırladığınız bezeyi 20-22 cm ebadında yerleştirin.

110 derecelik fırında tatlınızı kapağı hiç açmadan tam bir buçuk saat pişirin.

Bir buçuk saatin ardından fırını kapatın ve fırının kapağını aralayın.

Bir saat boyunca pavlovayı fırının içerisinde soğumaya bırakın.

Tatlı soğurken siz pudra şekeri ve kremayı güzelce çırpın.

Pavlovanın üzerine krema sürün.

Arzu ederseniz; tatlının üzerini taze meyvelerle süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 23:42
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