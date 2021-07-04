Paulinho kimdir? Paulinho nereli? Paulinho kaç yaşında? Paulinho hangi takımlarda oynadı?

Kongre sürecini gride bırakan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılar, şu ana kadar Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk transferlerini resmen duyurdu. Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte adı Galatasaray ile anılan eski Barcelonalı yıldız orta saha Paulinho, Instagram'dan yaptığı hamleyle taraftarı heyecanlandırdı. Paulinho sosyal medya hesabından Fatih Terim’in paylaşımını beğendi. Fatih Terim o paylaşımda “Fatih Terim ne iyi ettin de dünyama renk, hayatıma anlam kattın ilk göz ağrım” demişti.

Paulinho hangi takımlarda oynadı?

Paulinho kariyerinde Barcelona ve Tottenham gibi Avrupa'nın dev kulüpleri yer alıyor. Serbest oyuncu statüsünde bulunan Paulinho, toplam 487 maça çıktı ve 130 gol, 55 asistle oynadı.

Paulinho kimdir?

Paulinho 25 Temmuz 1988 tarihinde São Paulo-Brezilya’da dünyaya geldi. Paulinho 2004 yılında Pão de Açúcar takımında futbola başladı. 2006 yılında Litvanya A Ligi takımlarından FC Vilnius takımına transfer olan Paulinho, çıktığı 38 maçta 5 gol attı. FC Vilnius'un 2. Lige düşmesi nedeniyle 2007 yılında kulüpten ayrılarak Polonya ligi takımlarından ŁKS Łódź'a transfer oldu. Burada 17 maça çıkan Paulinho 2008 yazında ilk kulübü Pão de Açúcar'a geri döndü. Burada geçirdiği başarılı bir sezonun ardından 2009 yılında Série B takımlarından Bragantino'ya transfer oldu.

2009 yılında Bragantino'da oynadığı futbolla Corinthians takımının dikkatini çekti. 2010 yılında Corinthians'a transfer oldu. Corinthians formasıyla ilk golünü 30 Mayıs 2010 tarihinde Santos ile yapılan ve Corinthians'ın 4-2 kazandığı maçta attı. Paulinho, Corinthians takımıyla Série A ve Copa Libertadores'te forma giydi.

16 Aralık 2012 tarihinde oynanan Chelsea ile oynanan Dünya Kulüpler Kupası final maçında forma giyerek kazanılan şampiyonlukta önemli paya sahip olmuştur. Paulinho, Corinthians formasıyla çıkmış olduğu toplam 86 maçta 20 gol atmıştır.

Tottenham Hotspur

Paulinho, 1 Haziran 2013 tarihinde 17 milyon sterlin karşılığında Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'a transfer oldu.[6] Paulinho'nun Tottenham'a transferi gerek kendi kariyeri gerekse 2014 yılında düzenlenecek olan Dünya Kupası kadrosuna katılabilmesi için önemli bir adım oldu. 2017-2018 yılında 40 milyon € karşılığı Barcelona'ya transfer oldu. 2018'de eski kulübü GZ Evergrande'ye kiralandı, kiralama süresi bittiğinde GZ Evergrande'ye 42 milyon € bonservisle satıldı.

Uluslararası Kariyeri

Paulinho, millî formayı ilk kez 14 Eylül 2011 tarihinde Arjantin ile oynanan Superclásico de las Américas karşılamasında giydi. İlk golünü ise 20 Eylül 2012 tarinde yine Superclásico de las Américas karşılaşmasında attı.

2013 Konfederasyon Kupası

Paulinho, 2013 yılında düzenlenen 2013 Konfederasyon Kupası'nın 23 kişilik Brezilya millî takımı kadrosuna seçildi. Bu turnuvada toplamda 2 gol attı ve turnuva sonunda en iyi üçüncü futbolcu olarak Bronz Top ödülünü kazandı.