Paul Pogba’dan ramazan mesajı!
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United’da forma giyen Paul Pogba, Müslümanların ramazan ayını kutladı.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United’da forma giyen Paul Pogba, Müslümanların ramazan ayını kutladı.
Pogba, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm Müslümanlara hayırlı Ramazanlar." ifadesini kullandı.
Fransız futbolcu, paylaşımında İngiltere’nin Chelsea takımında forma giyen vatandaşı Kurt Zouma’nın da arasında yer aldığı arkadaşlarıyla Kabe’nin önünden çekildiği fotoğrafa da yer verdi.