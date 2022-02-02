Paul Krugman kripto paralar için uyararak korkutan açıklamayı yaptı: Ekonomik kriz geliyor

Pandemi ile sarsılan dünya ekonomisi için kripto paralar yeni bir kriz tehdidi olabilir. Ünlü Nobel ödüllü iktisatçı Paul Krugman, kripto paralarla ilgili olarak 2000’li yıllardaki mortgage krizi arasında rahatsız edici benzerlikler olduğunu söyleyerek adeta yeni bir krizin eşiğindeyiz uyarısında bulundu.



Nobel Ödüllü İktisatçı Paul Krugman volatilitesi yükselen kripto piyasaları hakkında karamsar öngörülerde bulundu. Krugman kripto para piyasalarını 2000’lerin sonundaki yüksek riskli konut kredisi krizine (mortgage krizi) benzetiyor.

New York Times’ın haberine göre Krugman kripto paralarla ABD’deki mortgage krizi ile “rahatsız edici paralelliklerin” bulunduğunu söyledi. 2007-2008 yıllarında zirveye ulaşan mortgage krizi tüm dünyayı sarsan Küresel Finans Krizi’ne dönüşmüştü.

"Benzerlik var"

Krugman söz konusu yazısında, “15 yıl önceki yüksek faizli kredilerin çöküşüyle rahatsız edici benzerlikleri var” ifadelerine yer verdi.

Yüksek faizli kredi krizi esasen bankaların faiz oranlarının düşük tuttuğu ve ev fiyatlarının yükseldiği bir dönemde daha yüksek riskli kredi vermelerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştı. Piyasanın kredilere doymasının ardından mortgage sahipleri kredilerini ödeyemez hale gelmişti ve bu da kredi verenlerin ağır kayıplara uğramasına neden olmuştu.

Krugman, benzeri bir biçimde kripto yatırımcılarının da söz konusu riskleri tam olarak anlamadan spekülatif finansal ürünler satın aldığını savunuyor. Bitcoin konusundaki ayı piyasası yorumlarıyla bilinen Krugman daha önce de kripto para birimlerini Ponzi şemasına benzetmişti.

Nobel ödüllü iktisatçı, “Borçlu olan birçok kişi tam olarak neyin içine girdiğini bilmiyor. Bununla birlikte kripto paralar, temel ekonomik verilerle ilgisiz görünen büyük fiyat dalgalanmaları ile bir varlık sınıfının olabilecek en riskli halidir” açıklamasında bulundu.

Tüm bunlara rağmen Krugman kripto paraların sistemik bir risk taşımadığını da belirtti. Kripto firması CoinGecko’nun verilerine göre tüm kripto piyasası toplamda kabaca 1,7 trilyon dolarlık bir pazar. Krugman, sistemik risk ihtimali için, “Rakamlar bunu yapabilecek kadar büyük değil” dedi.

Kripto para piyasalarındaki sert düşüşler etkilerini hissettirmeye devam ediyor. Kasım ayında 69.000 dolarla zirve yapan Bitcoin hafta başı itibariyle 37.000 doların altında işlem görüyor. Kripto piyasasının toplam değeri en son zirvesinde 3 trilyon dolara kadar ulaşmıştı.