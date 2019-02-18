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PAÜ’de öğrenim gören yabancı öğrenciler antik şehirleri gezdi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (PADAM) eğitim gören yabancı öğrencileri renkli bir hafta sonu geçirdi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 14:11
PAÜ’de öğrenim gören yabancı öğrenciler antik şehirleri gezdi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (PADAM) eğitim gören yabancı öğrencileri renkli bir hafta sonu geçirdi. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile birlikte Laodikeiaantik kentini gezen öğrenciler Antik Çağ’a yolculuk yaptı.


UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’nde yer alan ve Türkiye’nin en büyük kurumsal kazı alanıolma özelliğini taşıyan Laodikeiaantik kenti hafta sonu PADAM’da eğitim gören yabancı öğrencileri ağırladı.PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile birlikte Laodikeia’yı gezen öğrencilere Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek eşlik etti. Bir turizm destinasyon merkezi olan antik kentte sürdürülen kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmalarını da yerinde gören öğrenciler Laodikeia’nın tarihini Şimşek’ten dinledi. Laodikeia’nın Antik Çağ’da Anadolu’nun önemli ticaret, sanat ve spor merkezlerinden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Celal Şimşek, özellikle İncil’de adı geçen yedi kiliseden birinin burada yer almasıyla şehrin inanç turizmi yönüyle de öne çıktığını kaydetti. Antik kentteki kilise, tapınak, ticaret merkezleri ve tiyatroları gezen öğrenciler Laodikeia’ya hayran kaldı.



“Denizli’nin simgesi olan horoza hayran kaldılar”


Kuzey Kutsal Agorası’nın batı giriş kapısındaki sütunlu galeride mermer blokların konsolları arasında yer alan kavga eden iki horoz kabartması ise öğrencilerin ilgi odağı oldu. Denizli’nin simgesi olan Denizli horozunun yansımalarını gören öğrenciler fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştirdi. Horozun Antik Çağ’da da sevildiğini kaydeden Şimşek, dövüş yapan horozlara “gladyatör horozlar” denildiğini ifade etti.


Kazı çalışmalarında Rektör Bağ’ın kendilerine büyük destek sağladığını belirten Şimşek, “Tarihin gün yüzüne çıkarılmasında bizlerin olduğu kadar hocamızın da çok önemli katkıları var. Bilimsel araştırma projeleri kapsamında bizlere büyük destek sağlayan Rektörümüze teşekkür ediyorum.” dedi.



“Öğrencilerimiz birer kültür elçisi olacak”


Öğrencilerin heyecanına ortak olan Rektör Bağ gezi sonrası biraçıklama yaparak şunları söyledi:


“Üniversitemizde eğitim gören ve bir kültür elçisi olarak gördüğümüz yabancı ülkelerden gelen öğrencilerimizi Denizlimizin kültürel zenginliklerinden biri olan Laodikeia’da misafir ettik. Öğrencilerimiz burada hem arkeoloji çalışmalarını hem de tarihi yerinde gördüler. Biz üniversite yönetimi olarak öğrencilerimizin hem Denizli hem de Üniversitemiz hakkında olumlu izlenimler edinmesi ve güzel anılar biriktirmesi doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çünkü öğrencilerimizin Denizli ve üniversitemizle kuracakları gönül köprülerinin hem uluslararası alanda tanıtımımıza hem de yurt dışından daha fazla öğrenci tarafından tercih edileceğimize katkısı olacağını düşünüyoruz.”


Gezi sonrasında öğrenciler Rektör Hüseyin Bağ ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 14:11
  1. kültür
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