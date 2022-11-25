Patronların asgari ücret teklifi belli oldu! Bu rakam çalışanları memnun etmeyecek

Asgari ücrete enflasyonunun üstünde zam yapılacağını söylemişti. Son gelen kulis bilgilere göre asgari ücrette o formül rafa kalktı. İşte patronların kabul ettiği zam oranı...

Asgari ücret şu an net olarak 5.500 TL. Yüzde 50 zam gelmesi halinde bu rakam 8.250 TL olacak. İşverenler de bu orana sıcak bakıyor. Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması ile işverenin maliyeti de yaklaşık 4 bin TL olacak. Yüzde 5 SGK prim desteği ile birlikte bir işçinin toplam maliyeti yüzde 50 zam sonrası 12 bin TL’yi bulacak.

Enflasyona göre zam oranı rafa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘ayakları yere basan bir oran olacak’ diyerek enflasyon üzerinde bir oran olacağını belirtmişti. Show Ana Haber'de yer alan habere göre, enflasyona göre zam oranı ise şimdilik rafa kalktı.

Merkez Bankası beklenti anketine göre ise sene sonu enflasyonun yüzde 70-75 civarında olması bekleniyor. Eğer patronların onay verdiği oranda, yani asgari ücrette yüzde 50 oranında zam yapılırsa, enflasyonun üstünde bir zam oranı yapılmamış olacak.