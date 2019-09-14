Patlıcanlı kiş nasıl yapılır? Patlıcanlı kiş tarifi malzemeleri

Fransız mutfağının bir parçası olan kiş, artık birçok ülkede kullanılmaktadır. Kiş, sıcak veya soğuk servis edilebildiği gibi tatlı veya tuzlu olabilir. Peki, patlıcanlı kiş nasıl yapılır? Patlıcanlı kiş için gerekli malzemeler nelerdir? Patlıcanlı kiş yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte detaylar...

Malzemeler

Hamuru için malzemeler

3,5 su bardağı

200 gr. tereyağı – soğuk

2 adet yumurta

2 çay kaşığı Tuz

1 – 2 yemek kaşığı su

İçi için Malzemeler

3 adet bostan patlıcan ( közlenecek)

2 yemek kaşığı krem peynir

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı muskat rendesi

8 adet kuru domates

8 – 10 adet siyah zeytin

2 – 3 dal taze kekik

Üzeri için:

1 avuç ekmek kırıntısı

Patlıcanlı kiş nasıl yapılır?

Kiş hamuru için önce un, tereyağı, yumurta ve tuzu parçalayıcının haznesine alın ve hamur haline gelene kadar yoğurun…

Kiş hamurunu koyacağınız kalıba yerleştirin…

Çatal yardımı ile hamurun tabanına delikler açın.

Kiş kalıbınıza göre kestiğiniz yağlı kağıtla kaplayın ve üzerlerine ağırlık olması için baklagil koyup 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 8 dakika kör pişirme yapın.

Daha sonra ağırlıkları ve yağlı kağıdı alıp kişleri yeniden fırına verin ve 8 – 10 dakika daha pişirin.

İç Harç için;

Patlıcanlarınızı közleyin.

Ardından kabuklarını soyun ve bir karıştırma kabına alın.

İçerisine krem peynir, ½ su bardağı süt, yumurta ve muskat rendesini ekleyip, bir çırpma teliyle karıştırın.

Kuru domates ve siyah zeytini küçük küp olacak şekilde doğrayın.

Patlıcanlı karışımın içerisine alın, üzerine taze kekik ekleyin ve karıştırın.

Kalan ½ su bardağı sütü de karışıma çırparak ekleyin.

Birleştirmek için;

Fırından çıkan kişlerinizin içerisine iç harç doldurun.

Üzerlerine panko serpin ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 15 – 20 dakika pişirin.