0553 313 94 23

Patlıcanlı kiş nasıl yapılır? Patlıcanlı kiş tarifi malzemeleri

Fransız mutfağının bir parçası olan kiş, artık birçok ülkede kullanılmaktadır.Kiş, sıcak veya soğuk servis edilebildiği gibi tatlı veya tuzlu olabilir. Peki, patlıcanlı kiş nasıl yapılır? Patlıcanlı kiş için gerekli malzemeler nelerdir? Patlıcanlı kiş yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte detaylar...

14 Eylül 2019 Cumartesi 12:44
Patlıcanlı kiş nasıl yapılır? Patlıcanlı kiş tarifi malzemeleri

Fransız mutfağının bir parçası olan kiş, artık birçok ülkede kullanılmaktadır. Kiş, sıcak veya soğuk servis edilebildiği gibi tatlı veya tuzlu olabilir. Peki, patlıcanlı kiş nasıl yapılır? Patlıcanlı kiş için gerekli malzemeler nelerdir? Patlıcanlı kiş yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte detaylar...

Malzemeler

Hamuru için malzemeler

3,5 su bardağı
200 gr. tereyağı – soğuk
2 adet yumurta
2 çay kaşığı Tuz
1 – 2 yemek kaşığı su

İçi için Malzemeler

3 adet bostan patlıcan ( közlenecek)
2 yemek kaşığı krem peynir
1 su bardağı süt
1 çay kaşığı muskat rendesi
8 adet kuru domates
8 – 10 adet siyah zeytin
2 – 3 dal taze kekik

Üzeri için:

1 avuç ekmek kırıntısı

Patlıcanlı kiş nasıl yapılır?

Kiş hamuru için önce un, tereyağı, yumurta ve tuzu parçalayıcının haznesine alın ve hamur haline gelene kadar yoğurun…

Kiş hamurunu koyacağınız kalıba yerleştirin…

Çatal yardımı ile hamurun tabanına delikler açın.

Kiş kalıbınıza göre kestiğiniz yağlı kağıtla kaplayın ve üzerlerine ağırlık olması için baklagil koyup 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 8 dakika kör pişirme yapın.

Daha sonra ağırlıkları ve yağlı kağıdı alıp kişleri yeniden fırına verin ve 8 – 10 dakika daha pişirin.

İç Harç için;

Patlıcanlarınızı közleyin.

Ardından kabuklarını soyun ve bir karıştırma kabına alın.

İçerisine krem peynir, ½ su bardağı süt, yumurta ve muskat rendesini ekleyip, bir çırpma teliyle karıştırın.

Kuru domates ve siyah zeytini küçük küp olacak şekilde doğrayın.

Patlıcanlı karışımın içerisine alın, üzerine taze kekik ekleyin ve karıştırın.

Kalan ½ su bardağı sütü de karışıma çırparak ekleyin.

Birleştirmek için;

Fırından çıkan kişlerinizin içerisine iç harç doldurun.

Üzerlerine panko serpin ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 15 – 20 dakika pişirin.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 12:44
  1. Patlıcanlı kiş
  2. Patlıcanlı kiş nasıl yapılır
  3. Patlıcanlı kiş tarifi
  4. Patlıcanlı kiş nasıl pişirilir
  5. Patlıcanlı kiş püf noktaları
  6. Patlıcanlı kiş yemeği
  7. Patlıcanlı kiş yemeği nasıl yapılır

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doğal afetlerde barınma alanları geliştirilen yazılımla otomatik belirlenecek
    1. Doğal afetlerde barınma alanları..
    2. TEB Cetelem ve PSA Finans iş ortaklığı..
    3. Yaşlı kadının evinde saldırıya uğraması
    4. Çankaya Üniversitesi 11 Akademik..
    5. Çankırı'daki depremler
    6. ABD'li Müslüman belediye başkanına..
    7. Keşmir Kontrol Hattı'nda bir Pakistan..
    8. 4 araç birbirine girdi, TEM otoyolunda..
    9. Bakan Pakdemirli gösteri uçağıyla uçuş..
    10. 'Gizli görevler için özel olarak..
    11. Genel Sekreter Keleş’ten İl Müdürü..
    12. AK Partili vekilden CHP’li Tunç..
    13. Bu kalabalık senaryo gereği
    14. Almanya Akdeniz'de kurtarılan düzensiz..
    15. Citroen, Türkiye Rallisi'nin ilk..
    16. Korkunç cinayeti işleyen şüpheli..
    17. Ünlü oyuncu Şevket Çoruh: "İzmir’in..
    18. Polisoyun makinelerine el koydu
    19. Başkan Yanmaz’dan festivale destek..
    20. Tarsus Su Parkına 99 günde 18 bin 45..
    21. Lenfoma alt tiplerine göre tedavi..
    22. "Okul döneminde dijital dünyayı..
    23. Ağır okul çantaları ağrıya yol açıyor
    24. Bu estetik kadınlara özgüveni geri..
    25. Van'da 5 terörist öldürüldü
    26. UNESCO Dünya Mirası Geçici..
    27. Red Bull Cliff Diving’de son durak..
    28. HDP Osmaniye İl Başkanı Mutlu serbest..
    29. DTSO ile DSMMMO işbirliği protokolü..
    30. "Türkiye, Bosna Hersek'e her alanda..
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...