0553 313 94 23

Patlıcanlı börek | Beğeni rekorları kıran börek nasıl yapılır?

Tıpkı kıymalı börekler gibi leziz ve mis kokulu patlıcanlı böreği daha önce denemiş miydiniz? Eğer denemediyseniz tıklanma rekorları kıran ve herkesin afiyetle yediği bu lezzeti denemelisiniz.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:34
Patlıcanlı börek | Beğeni rekorları kıran börek nasıl yapılır?

Herkesin dilinde olan, son zamanların favori böreği, çok basit malzemelerle yapılıyor.

En önemli püf noktalarından biri, soda döktükten sonra 3 saat dolapta dinlendirilmesi. Bu sayede hem içi yumuşacık hem de üzeri çıtır çıtır olan bir börek elde edeceksiniz.

Dilerseniz bu tarifi farklı iç harçlarıyla da deneyebilir, dondurucuda da saklayabilirsiniz. Hemde sosladıktan sonra... 

Misafirleriniz geldiğinde pratik anında çıkarıp yapabileceğiniz bir tarif.

Malzemeler

  • 3 tane yufka

Sosu için;

  • 1 çay bardağı süt
  • yarım çay bardağı sıvıyağ
  • yemek kaşığı yoğurt
  • adet yumurta

İç harcı için;

  • 2 adet soğan
  • 1 çay kaşığı domates salçası
  • 1 çay kaşığı biber salçası
  • 1 adet patates
  • 1 domates
  • 3 adet yeşil biber
  • 1 adet bostan patlıcanı
  • yarım çay bardağı sıvıyağ
  • tuz, pulbiber, karabiber

Öncelikle iç harç için soğanı küçük küçük doğrayın. Sıvıyağ içerisinde kavurduğunuz soğanlar kendinden geçmeden diğer malzemeleride küp küp keserek ilave edin.

Dilerseniz çok az miktarlarda kıyma da ekleyebilirsiniz. 

En son salçasını kavurup üzerine domatesini ve baharatlarını ilave edin. 

Sosu için bütün malzemeleri homojen şekilde karıştırın ve yufkaların üzerine sürün. 

Bütün börekleri rulo şeklinde sardıktan sonra üzerine soda döküp en az 3 saat kadar buzdolabında dinlendirin.

En son çörek otunu serpip 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Şimdiden afiyet olsun...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:34
  1. börek
  2. börek nasıl yapılır
  3. patlıcanlı börek
  4. yemek tarifleri
  5. aparatifler
  6. 5 çayı
  7. kısı menüsü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Birbirimizi Anlıyoruz' ile okullarda şiddet yüzde 50 azaldı
    1. 'Birbirimizi Anlıyoruz' ile okullarda..
    2. Bakan Kasapoğlu'ndan Muaythai Milli..
    3. Çin 'yeniden kullanılabilir roket'..
    4. Oyuncu İbrahim Çelikkol gözaltına alındı
    5. Fatih'teki otel infazının sırrı ortaya..
    6. Trabzonspor'un 52. kuruluş yıl dönümü..
    7. Erzurum'da iki tır çarpıştı: 1 ölü, 1..
    8. Yozgat Akdağmadeni Oluközü 124 konut..
    9. Yusuf Kaplan çok sert çıktı: Onları da..
    10. ANALİZ - Tunus’ta bir devrin sonu
    11. Altın fiyatları
    12. Siyam ikizleri tercih yapamadı
    13. Kayseri Mimar Sinan Bahçelievleri 834..
    14. Görme engelli judoculardan 6 madalya
    15. Gümüşhane'de trafik kazası: 2 ölü
    16. Yer: Sultangazi! Genç kızın korku dolu..
    17. Meram’da kurban satış ve kesim yerleri..
    18. Fenerbahçe’nin Audi Cup kadrosu belli..
    19. Bakan Kasapoğlu’ndan Muaythai Milli..
    20. Sarıgöl’de Kur’an Kursu öğrencilere..
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!