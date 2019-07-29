Patlıcanlı börek | Beğeni rekorları kıran börek nasıl yapılır?

Herkesin dilinde olan, son zamanların favori böreği, çok basit malzemelerle yapılıyor.

En önemli püf noktalarından biri, soda döktükten sonra 3 saat dolapta dinlendirilmesi. Bu sayede hem içi yumuşacık hem de üzeri çıtır çıtır olan bir börek elde edeceksiniz.

Dilerseniz bu tarifi farklı iç harçlarıyla da deneyebilir, dondurucuda da saklayabilirsiniz. Hemde sosladıktan sonra...

Misafirleriniz geldiğinde pratik anında çıkarıp yapabileceğiniz bir tarif.

Malzemeler

3 tane yufka

Sosu için;

1 çay bardağı süt

yarım çay bardağı sıvıyağ

yemek kaşığı yoğurt

adet yumurta

İç harcı için;

2 adet soğan

1 çay kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı biber salçası

1 adet patates

1 domates

3 adet yeşil biber

1 adet bostan patlıcanı

yarım çay bardağı sıvıyağ

tuz, pulbiber, karabiber

Öncelikle iç harç için soğanı küçük küçük doğrayın. Sıvıyağ içerisinde kavurduğunuz soğanlar kendinden geçmeden diğer malzemeleride küp küp keserek ilave edin.

Dilerseniz çok az miktarlarda kıyma da ekleyebilirsiniz.

En son salçasını kavurup üzerine domatesini ve baharatlarını ilave edin.

Sosu için bütün malzemeleri homojen şekilde karıştırın ve yufkaların üzerine sürün.

Bütün börekleri rulo şeklinde sardıktan sonra üzerine soda döküp en az 3 saat kadar buzdolabında dinlendirin.

En son çörek otunu serpip 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Şimdiden afiyet olsun...