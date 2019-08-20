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Patlıcan nasıl kurutulur? Patlıcan kurutmanın püf noktaları

Mevsim sebzelerini diğer zamanlarda da afiyetle yemek isteyenlerin elindeki en geleneksel araçların başında kurutma geliyor. Domates, biber, bamya, nane gibi birçok sebze kurutulup afiyetle tüketilebiliyor. Bunlardan bir tanesi de patlıcan. Peki patlıcan nasıl kurutulur? İşte patlıcan kurutmanın püf noktaları...

20 Ağustos 2019 Salı 20:09
Patlıcan nasıl kurutulur? Patlıcan kurutmanın püf noktaları

Mevsim sebzelerini diğer zamanlarda da afiyetle yemek isteyenlerin elindeki en geleneksel araçların başında kurutma geliyor. Domates, biber, bamya, nane gibi birçok sebze kurutulup afiyetle tüketilebiliyor. Bunlardan bir tanesi de patlıcan. Peki patlıcan nasıl kurutulur? İşte patlıcan kurutmanın püf noktaları...

Patlıcan yazın taze tüketilen, kış aylarında ise kurutulmuş haliyle birçoğunuzun sofrasından eksik etmediği nefis bir sebzedir. Kışın patlıcan kurutmasından dolmalar yapabilmeniz için patlıcan kurutmanın tam da zamanı. İşte patlıcan kurutmanın püf noktaları...

Patlıcan kurutmadan önce ne yapılmalı?

Patlıcan almadan önce dikkat edilmesi gerekenler:

-Alacağınız patlıcanların eğri olmamasına ve şekilleri düzgün olan patlıcanlar seçmeye özen gösterin.
-Kurutma işlemini hangi tür yemeğiniz için yaparsanız yapın, düz bir patlıcanı dolmalık kurutma için oymak veya kızartmalık için dilimlemek eğri bir patlıcanla çalışmaktan çok daha kolay olur.
-Seçeceğiniz patlıcanların boyları da kurutma işlemine hazırlık aşamasında önemlidir. Çok küçük veya çok büyük patlıcanları tercih etmemeniz
yine her türde kurutmanız için bilmeniz gereken en önemli bilgidir.
-Mutlaka taze ve parlak kabuklu olanları satın alın.

Kurutma işlemi öncesi bilmeniz gerekenler:

Kurutma işlemi genellikle birçok yöntemle elde edilebiliyor. Bu yöntemlerden en bilineni fırında ve evde patlıcan kurutma işlemleridir.

-Fırında kurutacaksanız, ev tipi bir fırınınızın olması size yeterli malzemeyi sağlayacaktır.
-Eğer evde güneş alan, hafif rüzgar gören bir balkon, teras veya bu koşullara uygun herhangi bir köşe de kurutma yöntemi yapacaksanız,
bu ortamlar işinize yarayacaktır.

Mükemmel kurutma yöntemi için öneriler:

-Patlıcanlarınızı yıkayabileceğiniz geniş bir kap, bıçak, dolmalık için oyma aparatı, haşlama tenceresi ve kurutma tepsileri ile başlayabilirsiniz.

-Sebzeler meyveler gibi ağaçlarda değil de daha çok toprağa yakın mesafelerde yetiştiği için daha çamurlu olabilir. Yıkarken bunu göz önünde bulundurarak daha dikkatli yıkamanız gerekebilir.
-Patlıcanlarınızı kurutmak üzere ayıklarken elde ettiğiniz, kullanmayacağınız çekirdekli iç kısımları gibi yerlerini çeşitli sebzeler ile pişirerek bir yemek yapmak üzere derin dondurucunuzun bir köşesine koyarak değerlendirebilirsiniz.

-Açık havada kurutma yöntemini tercih ediyorsanız, bunun için havanın güneşli olduğu dönemleri tercih edebilirsiniz; geceleri ve yağmurlu günlerde sebzelerinizi içeri taşımanız da yine önemli bir nokta.

-Patlıcanları kurutabilmeniz için güneş olmazsa olmaz bir etken değildir. Onları gölgede de kurutabilirsiniz fakat bu noktada dikkat etmeniz gereken şey kurutacağınız ortamın rüzgar gibi hava akımını alan bir yer olması gerektiğidir. Üstelik gölgede kurutma yöntemi patlıcanın kararmasının da önüne geçer.

-Kurutmalık patlıcanlarınızı gönül rahatlığıyla saklayabilmeniz için takır takır kuruduklarını görene kadar kurutma işlemine devam etmenizde fayda var.

-İpte kurutma yapacaksanız, patlıcanları ipe takarken birbirine yapışık olarak dizmemeye özen göstermelisiniz. Aralarında boşluk bırakmazsanız temas halindeki noktalar nemli kalarak çürüyebilir.
-Bez veya kağıt torbalar, kapaklı kutular, cam kavanozlar ve bunları yerleştirebileceğiniz rutubetsiz, kuru, gölgeli bir ortam sayesinde kurumuş sebzenizi artık keyifle saklayabilirsiniz.

-Kurutulmuş patlıcanın lezzetinden dört mevsim mahrum kalmak istemiyor olabilirsiniz. Herhangi bir şekilde hazırladığınız patlıcanları bir kurutma tepsisine veya boyutlarına göre fırının ızgara telleri üzerine koyabilirsiniz.

-Bu işleme başlarken fırınınızın ısısı elinizi içine uzattığınızda elinizi yakmayacak kadar olmalıdır. Bu ısıda tepsinizi ortalama 2 veya 3 saat kadar bekletebilirsiniz.
-Sonrasında fırını soğutup tepsinizi çıkarıp, aynı işlemi kuruma tam anlamıyla gerçekleşene kadar tekrarlamanız gerekir.

Geleneksel Antep usulü patlıcan nasıl kurutulur?

-Gaziantep mutfak kültüründe kurutulmuş sebzeler oldukça önemli bir yere sahiptir. Antep usulü patlıcan nasıl kurutulur derseniz, burada güneşte kurutma şekli ön plana çıkar.
-Gaziantep’te patlıcanlar kurutulmaya hazırlanırken önce çekirdeklerinden ayrıştırılır ve iplere dizilerek bol miktarda güneş alan çatılarda, teraslarda veya balkonlarda kurutulmaya bırakılır.
-Bu şartlarda ortalama 10 veya 12 gün içinde kurumuş olurlar. Gölgede ise bu süre 3 haftaya kadar uzayabilir.

Patlıcan dolması nasıl kurutulur?

-Antep usulü olarak bu noktada öne çıkan detaylar ise, yuvarlak görünümlü dolgun patlıcanların kullanımıdır.

-Bu patlıcanlar başları alındıktan sonra, uzunluğuna göre iki veya üç büyük dilim halinde kesilir.

-Çekirdekleri oyularak çıkartılır ve ufak bir bıçak yardımıyla içleri kazınarak temizlendikten sonra iplere takılarak güneş gören bir yere asılır.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 20:09
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