Patlıcan nasıl kurutulur? | Kışlık dolmalık patlıcan kurutması

Patlıcan kurutmak için size gerekenler istediğiniz kadar patlıcan kurutmalık patlıcan alırken şunlara dikkat edin;

*Patlıcanlar yamuk olmasın,

*Küçük patlıcanları seçmeyin

*Koyu mor parlak sert ve taze patlıcanlar en iyileridir

Kışlık hazırlıklar

Patlıcan kurusu hazırlamak için önce kendinize bir çift eldiven alın zira patlıcan oymak elleri karartır ve bu kararmalar uzun süre ellerden gitmez, patlıcan kurutmak için keskin bir bıçak, bir de oyma bıçağına ihtiyacınız var bazıları kaşıkla oyar isterseniz bir tatlı kaşığı ile de deneyebilirsiniz.

Düz bir patlıcanı ortadan ikiye kesin sap kısmını da kesip çıkarın ve kaşıkla yada bıçakla içini oyun içinin çekirdekli kısmı tamamen çıkmalı ben patlıcan kuruturken patlıcanın kabuğunu soymam patlıcanın kabuğunda değerli vitaminler vardır gitsin istemiyorum bir de şöyle bir durum var patlıcan tazeyken kabuğu biraz zor pişer ondan pijamalı soyulur ama kuru patlıcanda böyle bir durum yoktur helva gibi pişer ve tazeyken olan kimyası tamamen değişir.

Patlıcanları oyduktan sonra kapalı taraflarından yani bir boş bir bardak gibi düşünün bardağın dibinden pamuklu bir ip ve iğne ile geçirin ve ipe dizin çok güneş alan hafif rüzgarlı bir yerde kurutun. İp dizerken birbirine temas etmemesini sağlayın. Güneş olması önemli, nemli bir yerde yaşıyorsanız kurutma yapmak daha zahmetlidir.

Kuruyan patlıcanları bez torbalarda saklayabilirsiniz patlıcan pek güvelenmez ama önlem olarak içine bir kaç tane acı biber kurusu atabilirsiniz.

En zoru eğri patlıcanlardır patlıcanın sapını kesip iki taraftan mümkün olduğu kadar düz patlıcanlar çıkartın ortada bir parça eğri kısım kalacaktır akşama yemek yapabilir ya da kışlık hazırlıklar kapsamında patlıcanları erin dondurucuya atabilirsiniz.

Diğer tarif;

Kışlık dolmalık patlıcan kurutması

Kurutması Tarifi İçin Malzemeler

5 kilo minik Antep patlıcanı (isteğe göre miktar değişir)

iğne – iplik

Kışlık Dolmalık Patlıcan Kurutması Tarifi Nasıl Yapılır?

Minik tek başlı antep patlıcan satın alınır. Antepte dolma oyacakları vardır sadece patlıcan oymada kullanlır, ortası bütün çıkarılır ziyan olmasın diye patlıcanın ortası dilimlenip ayrıca ya kurutulur ya da hemen yemek için kızartılır asla atılmaz, içini çıkarabilirsiniz. Sonra patlıcanları iğne ile ipe dizin ve güneş alan yerinde kuruttun.

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