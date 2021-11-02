Patlıcan dolması tarifi, nasıl yapılır?

Pilav ve makarnadan sonra gelen en iyi eşlikçileridir dolmalar. Bu tarifle sofranızı renklendireceksiniz.

Malzemeler

6 adet patlıcan,

1 su bardağı kalın bulgur,

1 adet soğan,

1 adet domates,

1 yemek kaşığı domates salçası,

1 yemek kaşığı biber salçası,

1 tatlı kaşığı toz biber,

1 yemek kaşığı nane,

1 tatlı kaşığı pul biber,

1 yemek kaşığı nar ekşisi,

1/2 çay bardağı sıvı yağ,

Tuz, karabiber

1 su bardağı sıcak su,

Üzerleri için domates.

Sosu için;

1 adet domates,

1 yemek kaşığı domates salçası,

1 tatlı kaşığı toz biber,

3 su bardağı sıcak su,

Tuz

Yapılışı

Sıvı yağı kızdırın ve yemeklik doğradığınız soğanları kavurun. Salçaları, toz biberi ekleyip karıştırın. Yıkayıp süzdüğünüz bulguru ekleyip 1-2 dk. kavurun. Suyunu ekleyip kapağını kapatın ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.Tuz, karabiber, pul biber, nane ve nar ekşisini ekleyip karıştırın ve ateşten alın. Patlıcanların saplarını kesin, dip kısımlarından da bir parça kesip düzleştirin. Her bir patlıcanı ortadan ikiye kesin, İçlerini bir tatlı kaşığı yardımıyla oyun. İç harcını hiç bastırmadan ağzına kadar doldurun ve zerlerine birer dilim domates koyup tencereye dizin. Sos için domatesi rendeleyin, derin bir kapta domates, salça, toz biber, tuz ve sıcak suyu çırpın. Sosu tencereye döküp tencereyi ocağa alın, kısık ateşte patlıcanlar ve bulgur yumuşayana kadar pişirin. Afiyet olsun.