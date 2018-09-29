Patlayıcı madde kullanarak tarihi eser ararken suçüstü enselendiler

Kocaeli Gebze'de patlayıcı madde kullanarak tarihi eser arayan şahıslar suçüstü yakalandı.



Denizli Mahallesi’nde ormanlık alanda kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, hemen harekete geçti. Patlayıcı madde kullanarak tarihi eser arayan 6 kişi jandarmanın operasyonu ile suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri kazı malzemeleri, jeneratör, hilt, matkap ve patlayıcı maddeye el konuldu. Gözaltına alınan 6 şüpheli ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü