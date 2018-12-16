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Patlayan tekerlek faciaya yol açıyordu! Mardin'de 11 yaralı

Mardin’in Nusaybin-Kızıltepe karayolunda tekerleği patlayan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

16 Aralık 2018 Pazar 17:04
Patlayan tekerlek faciaya yol açıyordu! Mardin'de 11 yaralı

Mardin’in Nusaybin-Kızıltepe karayolunda meydana gelen trafik kazasında 11 kişi hafif şekilde yaralandı.

Mardin'deki hastanelere kaldırıldılar

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin-Kızıltepe karayolu Esentepe Mahallesi’nde 47 S 2104 plakalı minibüs, tekerleğinin patlaması sonucu devrildi. Kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Mardin’deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 17:04
  1. Mardin
  2. Nusaybin-Kızıltepe karayolu
  3. trafik kazası

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