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Kadın - Aile Patlamış mısır tarifi, mısır patlatmanın püf noktaları
Kadın - Aile

Patlamış mısır tarifi, mısır patlatmanın püf noktaları

Film gecelerinin vazgeçilmezidir patlamış mısır.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 22:30:00 -
Patlamış mısır tarifi, mısır patlatmanın püf noktaları

Film gecelerinin vazgeçilmezidir patlamış mısır. Tencerede mısır nasıl patlatılır? İşte detaylar…

İnce tabanlı teflon ya da çelik bir tencerenin içine sıvı yağı koyun. Ardından üzerine kişi sayısına göre değişecek miktarda belirleyeceğiniz cin mısırları koyun. Tencereyi ocağın üzerine alın ve kapağını kapatın. Kısa bir süre sonra mısırlardan patlama sesleri gelecektir. Bu sesler hızla yükselir ve çoğalır, hemen ardından da yavaşça azalmaya başlar.

Mısırların yanmaması adına patlama seslerinin tamamen kesilmesini beklemeyin, iyice azalmaya başladığında tencerenizi ocaktan alın. Kapağı açar açmaz üzerinize mısır patlayabileceğinden dilerseniz bu aşamada kapağı kapalı şekilde bekletebilir, ardından dikkatlice açabilirsiniz.

Patlattığınız mısırların yumuşamaması ve tencere içinde oluşan buhardan etkilenmemesi için tencerenin kapağını uzun süre kapalı bırakmamaya da dikkat etmelisiniz.

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