Patentli ürünler ekonomiye de güç katıyor

Gıdadan tarıma, el sanatlarından sanayiye kadar birçok alanda karşımıza çıkan çoğrafi işaretler, Gemlik Zeytini, Buldan Bezi, Bodrum Mandarini, Antep Baklavası, Isparta Gülü gibi yüzlerce ürün, kökeninin bulunduğu yöre ile özdeşleşerek akıllarda yer ediyor. 37 yıldır Türkiye’de fikri ve sınai mülkiyet hakları alanında hizmet veren Destek Patent tarafından başvurusu yapılan, Karabağlar Kavacık ilçesinde yetişen Kavacık üzümünün de coğrafi işaret tescili alındı. Çok yakında AB Coğrafi İşaret başvurusunu da yapacaklarını belirten Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, coğrafi işaretlerin ülkelerin ekonomik ve kültürel değerleri açısından büyük önem taşıdığına işaret ederek, “Ülkemizde 2 bin 500’e yakın çoğrafi işaret özelliği taşıyan ürün bulunurken, şuan için henüz 446 işaretli ürünümüz bulunuyor. Bu ne yazık ki çok az ve gidilecek çok yolumuz bulunuyor. Yöresel ürünlerimizi tescil ile koruyarak hem gelecek nesillere aktarabilir, hem ekonomiye ve yöreye ciddi bir katma değer sağlayabiliriz. Çoğrafi işaretli ürünler marka değeri taşıdığı için ihracatı da son derece etkiliyor. Antep Baklavası, Aydın İnciri, Malatya Kayısısı gibi örnekler Avrupa Birliğinde tescilli ürünlerimizden bazıları” diye vurguladı.

Başvuru sayısı katlandı

“Coğrafi işaret tescilinin farkındalığı artmaya devam ederken, başvuruların gözle görülür şekilde yükseldiğini gözlemlemekten üreticimiz, toplumumuz ve ülkemiz adına büyük mutluluk duyuyoruz” diyen Yamankaradeniz, “2019’un ilk 6 aylık döneminde yapılan ve şu an aktif olarak devam eden 63 coğrafi işaret başvurusu varken, 2020 yılında ise bu rakam 111’e yükseldi” dedi.