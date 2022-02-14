Patent ücretleri ne kadar? 2022 Patent ücret tarifesi…

Türk Patent ve Marka Kurumunun yeni yıla ilişkin ücret tarifesi belirlendi. Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) 2022 yılında uygulanacak ücret tarifesine ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı.

2022 Patent ücret tarifesi

Buna göre, e-Devlet üzerinden yapılan patent ve faydalı model başvuru ücretleri 14,75 lira, marka tescil ücreti 436,78 lira, coğrafi işaret ve geleneksel ürün başvuru ücretleri 6,27 lira oldu. Tasarım tescil başvuru ücreti ise 71,95 lira olarak tespit edildi.

Patent kaç ayda çıkar?

İlgili başvuru en geç Türkiye'deki başvurunun başvuru tarihinden sonraki 12 aylık süre içerisinde yapılması gerekir. Bu süre aşılırsa patent ulusal patent olarak kalır ve yurt dışında herhangi bir başvuru yapılamaz. 1 senelik süre burada kritiktir.

Patent ücreti nasıl ödenir?

Gerçekleştirdiğiniz işleme ilişkin ücret, T.C kimlik numarası veya vergi kimlik numarası bilgisiyle Ziraat Bankası şubelerinden ya da Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı üzerinden ödenebilecek.

Patent nasıl alınır?

Patent için koruma süresi başvuru tarihinden itibaren incelemeli patent için 20 yıl, incelemesiz patent için 7 yıl ve faydalı model için 10 yıldır.

Türk Patent ve Marka Kurumu başvurusu yapılır.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından araştırma raporu verilir.

Araştırma raporu yayınlanır.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent inceleme raporu verilir.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent belgesi (uygun bulunması halinde) verilir.

Patent başvurusu nasıl yapılır?

Patent başvurusu için gerekenler neler?

Elektronik veya mobil imza

Özet

Tarifname

İstemler

Varsa Resimler

Tarifname: Tarifname, buluşun tüm detayı ile anlatıldığı kısımdır.

İstemler: Korunması istenen teknik özellikler istemlere yazılmalıdır. İstemlerde yazılmayan özellikler korunamaz.