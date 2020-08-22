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Yerel Patenli gençler tehlike saçtı!
Yerel

Patenli gençler tehlike saçtı!

Ataköy sahil yolunda gece vakti trafiğin ters aktığı caddede, kendilerinin ve başkalarının canını hiçe sayarak patenleri ile yola atlayan gençler, kazaya davetiye çıkardı. O anları kendi kameralarına kaydedip sosyal medyada paylaştılar.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 11:29:00 -

Ataköy’den Yeşilköy’e gitmek için trafiğin ters aktığı sahil yolunu kullanan patenli 3 genç, canlarını tehlikeye attı.

Büyük tehlike atlatan gençlerden biri bir anda caddenin ortasına atıldı. Karşıdan gelen araçlar korna çalarak ikazda bulundu. Son anda kenara geçen genç, kamera ile kayıt yapanın abisi çıktı.

"Bu manyak, abim"

Kayıt yapan diğer patenci abisi için, “Bu manyak da benim abim.” İfadelerini kullandı. O anları kendi kameralarına kaydedip sosyal medyada paylaştılar.

O  bölgede ‘Kazasız Kul Olmaz’ ekipleri tarafından 1 yıl boyunca trafik gözlemi yapılmıştı.

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