Patenli gençler tehlike saçtı!

Ataköy’den Yeşilköy’e gitmek için trafiğin ters aktığı sahil yolunu kullanan patenli 3 genç, canlarını tehlikeye attı.

Büyük tehlike atlatan gençlerden biri bir anda caddenin ortasına atıldı. Karşıdan gelen araçlar korna çalarak ikazda bulundu. Son anda kenara geçen genç, kamera ile kayıt yapanın abisi çıktı.

"Bu manyak, abim"

Kayıt yapan diğer patenci abisi için, “Bu manyak da benim abim.” İfadelerini kullandı. O anları kendi kameralarına kaydedip sosyal medyada paylaştılar.

O bölgede ‘Kazasız Kul Olmaz’ ekipleri tarafından 1 yıl boyunca trafik gözlemi yapılmıştı.