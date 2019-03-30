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Patenle kayan gencin ayağı otobüsün altında kaldı

Antalya'nın Kepez ilçesinden iki arkadaşıyla trafiğe açık Kızılırmak Caddesi'nden kent merkezine patenle kayarak giden Ahmet Kötek'in ayağı, belediye otobüsünün altında kaldı.

30 Mart 2019 Cumartesi 18:52
Patenle kayan gencin ayağı otobüsün altında kaldı

Antalya'da trafiğe açık caddede paten yapan Ahmet Kötek (20), sağ ayağının belediye otobüsünün altında kalmasıyla yaralandı. 

Kaza, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. Kepez ilçesinden iki arkadaşıyla trafiğe açık Kızılırmak Caddesi'nden kent merkezine patenle kayarak giden Ahmet Kötek'e, İbrahim Karatoy yönetimindeki 07 AU 0065 plakalı belediye otobüsü çarptı. Sağ ayak bileği lastiğin altında kalan Ahmet Kötek, acı içinde yere yığıldı. Kötek'e, ilk müdahale otobüs şoförü Karatoy ve arkadaşları tarafından yapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlı ekipleri tarafından da müdahalesi yapılan Kötek, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kötek'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

"Otobüse tutunmaya çalıştılar"

İşlemler için polis merkezine götürülen İbrahim Karatoy, Ahmet Kötek ve arkadaşlarının otobüsün sağında ilerlediklerini belirterek, "Otobüse tutunmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Muhtemelen tutunmaya çalıştığı sırada düştü ve ayağı lastiğin altında kaldı. Çünkü sık sık patencilerin trafikte araçlara tutunarak ilerlediklerine tanık oluyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 18:52
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