Patatesle temizlik nasıl yapılır? Patatesle temizleyebileceğiniz 5 şey

Patates ülkemizdeki en popüler sebzelerden biridir. Yüzyıllar boyunca, ana yemek eklemeleri, güveçler, salatalar ve hatta tatlılar yapmayı öğrendik. Ancak, çok az insan patates temizliği için de kullanılabileceğini biliyor! İşte patatesi temizlikte kullanabileceğiniz alanlar

Patatesle temizleyebileceğiniz 5 şey

Patates mükemmel lezzetiyle tüm dünyanın kalbinden tahta sahip. Lezzetli onları bu kadar sevmemizin nedenlerinden sadece biri. Ancak patatesler sadece lezzetli değil, aynı zamanda temizlik için de oldukça kullanışlıdır.

1. Gözlükler

Gözlük kullananların en büyük sorunu camların buğulanması. Özellikle pandemi dönemiyle hayatımıza giren maskelerle birlikte gözlük kullanmak işkence haline gelebiliyor. Küçük bir dilim patatesle gözlük camlarınızın buğulanmasını engelleyebilirsiniz.

Gözlük takıyorsanız, buğulanmanın ne kadar sinir bozucu olduğunu bilirsiniz. Özellikle yüz maskesi takarken bu genellikle böyledir. Neyse ki önlenmesi kolay. Camlarınızın içine çiğ bir patates sürün. Patateslerdeki nişasta, camların buğulanmasını önler.

2. Pas

Gümüş eşyalar veya takılar zamanla kararır. Bu eşyaları eski parlaklığına kavuşturabilmek için ihtiyacınız olan tek şey ise patates. Bu yöntem ile gümüşlerinizi kolayca parlatabilirsiniz.

Mutfakta kullandığınız metal tavalar, tencereler, cezveler, kaşıklar ve bıçaklar zaman içerisinde paslanır. Bu pas lekelerinden nasıl kurtulacağınızı bilmiyor musunuz? Paslanan eşyalarınızı çöpe atmak yerine patatesle temizleyebilirsiniz. Patates içerisinde bulunan oksalik asit, pas lekelerinden kolayca kurtulmanızı sağlıyor.

Patatesi ikiye bölün. Patatesin kesilmiş yüzeyine biraz karbonat ve bulaşık deterjanı dökün. Paslanmış olan eşyanızı patatesle ovun. Pas lekesi tamamen kaybolana kadar ovmaya devam edin. Eşyanızı suyla durulayın ve kurumaya bırakın.

Diğer yöntem;

Pastan kurtulmak kolay bir iş değildir. Neyse ki, paslı bıçakları ve makası patatesle kısa sürede temizleyebilirsiniz. Patatesi ikiye bölün ve üstüne biraz bulaşık deterjanı ve karbonat koyun. Tamamen gidene kadar pasın üzerine sürün. Suyla iyice durulayın ve kurumasını bekleyin.

3. Kırık camların temizlenmesi

Kırılan cam parçalarını toplamak kolay değildir. Bazı parçalar o kadar küçük ki onları göremezsiniz bile. Patatesin işe yaradığı yer burasıdır. Bir patatesi ikiye bölün. Açık tarafı camın kırıldığı yere sürün. Güvenlik için, bunu yaparken daima eldiven giyin.

4. Gümüş parlatma

Haşlanmış patatesin suyunu koruyun. Su, gümüş eşyalarınızdaki rahatsız edici lekelerden kurtulmanıza yardımcı olabilecek çok miktarda nişasta içerir. Gümüşü en az bir saat suya koyun. Kuruduğunda cilalayın ve nasıl parlak ve yeni göründüğünü göreceksiniz.

5. Küçük lekeler

Patates çok büyük lekeleri geçirmek için yeterli olmaz ama küçük lekeleri halleder. Lekeyi çıkarmak için yağ lekesine yarım çiğ patates sürün. Lekeyi tamamen çıkarmak için işlemi defalarca tekrarlamak gerekebilir.