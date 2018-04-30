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Patatesi değiştirmesini istediği garson öyle bir şey yaptı ki!

Antalya'da geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda restoranda soğuk ve ketçaplı servis edilen patates kızartmasının değiştirilmesini isteyen İranlı Masoumeh Bahamin, garsonun fırlattığı bıçakla yüzünden yaralandı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 15:02
Patatesi değiştirmesini istediği garson öyle bir şey yaptı ki!

Antalya'da yerleşik yaşayan Masoumeh Bahamin, geçen yıl kasım ayında arkadaşı Ahmet Önen ile Muratpaşa ilçesinde bir restoranda köfte ve patates kızartması sipariş etti. Patates kızartmasını ketçapsız ve sıcak talep eden İranlı kadın, siparişinin soğuk ve ketçaplı servis edilmesi üzerine garsondan değiştirilmesini talep etti.
Adının Nilüfer olduğu öğrenilen garson, iddiaya göre "Yemeyin gidin o zaman" deyince İranlı kadın ile arkadaşı tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine Bahamin ile arkadaşı, restorandan ayrılmak için kapıya ilerledikleri sırada restoran garson kadının küfürlü sözleri üzerine arkasını döndü.
Bu sırada garson kadının fırlattığı bıçak Bahramin'ın yüzüne isabet etti. Sol gözünün altında 3 santimetrelik kesiyle elmacık kemiğine uzanan yarık oluşan Bahramin, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördü. Polis merkezinde ifade veren Bahramin, garsondan şikayetçi oldu.

''NEREDEYSE GÖZÜMÜ KAYBEDECEKTİM''

Olayın üzerinden 5 ay geçmesine rağmen konunun halen soruşturma aşamasında olduğunu söyleyen Masoumeh Bahamin, "Olay günü arkadaşımla istediğimiz bir yemekti. Soğuk ve ketçaplı patatesin değiştirilmesini istedik. Olayların buraya geleceğini bilsem hiç bunları istemezdim. Olay günü neredeyse gözümü kaybedecektim. Ancak bunu bana yapan kişi tutuklanmadığı gibi halen sonuç çıkmadı. Ben ise hala yüzümdeki izin geçmesi için pahalı kremler kullanıp tedavi görüyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 15:02
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