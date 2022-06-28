Tarla- bağ- bahçesi olan kişiler kendi patateslerini kendileri yetiştirmek için ekim yapıyor. Patates yetiştiriciliği diğer sebzeleri yetiştirmeye göre daha kolaydır. Patates yetiştirmenin püf noktaları bilinirse yorulmadan kolay bir şekilde tüm aşama tamamlanır.

Patates yetiştiriciliği yapmak isteyenler için dikkat edilmesi gerekenler...

Patates, ilkbaharda toprak ısısı 8-10 oC yi bulduğu ve geç donların sona erdiği zaman dikilir. Bölgemizde dikim zamanı Şubat-Mart aylarıdır. Dikimde sıra arası 70-75 cm, sıra üzeri 20 –40 cm dir. Dikim derinliği; yüzlek dikimde 2cm, derin dikimde 5 cm dir.

Patates Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Toprağın kaliteli olması gerekir. Killi toprak gibi içeriği kaliteli ve zengin toprakları tercih edebilirsiniz.

Toprağın sürünme aşaması da önemlidir. Sonbahar da sürülen toprağı 20-25 cm kadar sürmek gerekir.

Ekeceğiniz toprağa ilkbaharda ise tırmık ile geçiş yapmak gereklidir. Ayrıca diskaro işlemini de yapabilirsiniz.

Toprak işlemlerini yaparken fazla gevşetmeden yapmaya özen gösterin.

Patatesi kesinlikle arka arkaya ekmeyin. Arka arkaya ekilen patateslerde ekin zamanı çoğu ürün hastalıklı olur.

Patates yumrularını ekerken boyutlarına dikkat edin. Tohum olarak kullanacağınız yumruların yaklaşık 6 cm büyüklüğünde ve yine yaklaşık 50 gram civarı ağırlığında olması gerekir.

Tohumu dikerken ilkbahar aylarını bekleyin. Toprağın ısı değerinin 8-10 derece arası olması gerekir. Patates ekmek için en uygun zamanlar Şubat-Mart aylarıdır.

Tohumları dikerken her birinin arasının mesafesini 75 cm olacak şekilde ayarlayın.

Patatesin bakımını dikkatli yapmak gerekir. Gübrelemeyi ve sulamayı düzenli aralıklar ile yapmaya özen gösterirseniz patatesleriniz iyi bir şekilde yetişecektir.

Patates kaç günde bir sulanır?

Patates bitkilerinde su ihtiyacı alt yapraklardaki solma ve sararmayla kendini belli eder. Topraktaki nem dikkate alınarak ilk sulama, yumrular fındık büyüklüğüne geldiğinde yapılmalıdır. Hafif topraklarda 15-18, ağır topraklarda 22-25 gün arayla yetiştirme süresince 2-4 sulama yapılır.

Patatesin büyüdüğünü nasıl anlarız?

Patates türüne ve yetiştirilmesine göre bu süre değişebilmektedir. Patatesin toplanacağını yaprak ve sapların kuruduğu zaman, patates yumruların normal boyuta ulaştığı zaman ve kabuğunun sertleşip kalınlaştığından anlayabilirsiniz. Patates hasat edilirken dikkatli olunması gerekmektedir.

Patates nasıl çoğalır?

Patatesi diğer sebzelerden ayıran en büyük özelliği tohum ile üreme yerine Vejetatif üreme yapmasıdır. Yani patates ile geri dönüşüm kullanılarak elde edilmesidir. Örneğin: bir patates parçasını toprağın altına koyduğunuzda bu önce kendiliğinden patates bitkisi olur sonra patatesler toprağın altında çoğalırlar.