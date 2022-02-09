Patates yatağında mantar sote tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif

Patates yatağında mantar sote tarifi

malzemeler

1 orta boy patates

Bir paket mantar

Bir kırmızı biber

Kaşar peyniri

Tereyağı

Sıvı yağ

Tuz, karabiber

Patates yatağında mantar sote tarifi nasıl yapılır?

Kabuklarını soyduğunuz patatesi ince ince doğrayın ve üstünü geçmeyecek şekilde su koyarak haşlayın. Yumuşayınca fazla suyu süzüp içine 1 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı da rendelenmiş kaşarı, tuzu ekleyin ve sıcakken çatalla ezerek püre haline getirin.Tavaya 2 kaşık sıvı yağı koyun ve iyice ısınınca ince doğradığınız mantarları, jülyen doğradığınız kırmızı biberleri (biber çeşitlerinden olabilir) ekleyin. Harlı ateşte mantarları kavurun. Suyunu salarsa çekmesini bekleyin ve çektikten sonra biraz daha kavurun. Pişince tuzu, karabiberi ve eğer isterseniz biraz kaşarı koyup karıştırıp altını kapatın. Ben kaşar ekliyorum daha lezzetli oluyor. Resimde gördüğünüz gibi tabağın ortasına püreyi kuş yuvası gibi açıp içine mantar soteyi koyun.