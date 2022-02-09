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Kadın - Aile Patates yatağında mantar sote tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif
Kadın - Aile

Patates yatağında mantar sote tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif

Kolay ve pratik patates yatağında mantar sote tarifi nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2022-02-09 18:01:00 - 2022-02-09 18:04:22
Patates yatağında mantar sote tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif

Patates yatağında mantar sote tarifi 

malzemeler

  • 1 orta boy patates
  • Bir paket mantar
  • Bir kırmızı biber
  • Kaşar peyniri
  • Tereyağı
  • Sıvı yağ
  • Tuz, karabiber

Patates yatağında mantar sote tarifi nasıl yapılır?

Kabuklarını soyduğunuz patatesi ince ince doğrayın ve üstünü geçmeyecek şekilde su koyarak haşlayın. Yumuşayınca fazla suyu süzüp içine 1 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı da rendelenmiş kaşarı, tuzu ekleyin ve sıcakken çatalla ezerek püre haline getirin.Tavaya 2 kaşık sıvı yağı koyun ve iyice ısınınca ince doğradığınız mantarları, jülyen doğradığınız kırmızı biberleri (biber çeşitlerinden olabilir) ekleyin. Harlı ateşte mantarları kavurun. Suyunu salarsa çekmesini bekleyin ve çektikten sonra biraz daha kavurun. Pişince tuzu, karabiberi ve eğer isterseniz biraz kaşarı koyup karıştırıp altını kapatın. Ben kaşar ekliyorum daha lezzetli oluyor. Resimde gördüğünüz gibi tabağın ortasına püreyi kuş yuvası gibi açıp içine mantar soteyi koyun.

 

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Kremalı sebze çorbası tarifi nasıl yapılır? Kremalı dereotlu sebze çorbası tarifi

Kadın - Aile

Kremalı sebze çorbası tarifi nasıl yapılır? Kremalı dereotlu sebze çorbası tarifi

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